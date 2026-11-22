El gobernador Américo Villarreal Anaya durante el programa "Diálogos con Américo", el 22 de noviembre de 2026.

Tamaulipas registra una transformación en sus condiciones de seguridad, respaldada por una reducción sostenida de los delitos de alto impacto, una mayor capacidad de respuesta institucional y la coordinación permanente del gobernador Américo Villarreal Anaya con el gobierno de México.

Durante la emisión del programa “Diálogos con Américo”, el gobernador de Tamaulipas sostuvo que los resultados de la estrategia de seguridad permiten ofrecer mayores condiciones de tranquilidad a las familias tamaulipecas, al transporte comercial y a miles de connacionales que regresarán desde Estados Unidos durante las próximas vacaciones decembrinas.

“No tengamos corta memoria, recordemos de dónde venimos, venimos de tener indicadores de inseguridad muy sustantivos, que incluso nos situaban en los estados con mayores indicadores de problemas en diferentes rubros de alto impacto, como era el homicidio, el secuestro, el robo a mano armada y afortunadamente todo eso se ha ido cambiando en un esfuerzo cotidiano que se hace las mesas de seguridad y paz a lo largo y ancho de nuestra entidad” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El gobernador Américo Villarreal Anaya durante el programa "Diálogos con Américo", el 22 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Villarreal Anaya vinculó los avances en seguridad con el crecimiento económico, la confianza de inversionistas y la recuperación turística. Destacó que Tamaulipas recibió más de 17 millones de visitantes durante 2025 y proyecta superar los 18 millones al cierre de 2026, que cada día transitan por su frontera más de 17 mil tractocamiones y que no se registran asaltos a autotransporte de carga ni de pasajeros.

El gobernador precisó que, mientras al comienzo de su gobierno se registraban alrededor de 130 homicidios mensuales, octubre cerró con 15 casos y, hasta este 22 de noviembre, se contabilizan cuatro. Subrayó que estos indicadores reflejan avances importantes, aunque insistió en mantener el esfuerzo institucional para evitar la pérdida de vidas humanas.

Explicó que la estrategia se sostiene en las reuniones diarias de la Mesa Estatal de Seguridad y Paz, que encabeza personalmente, además de ocho mesas regionales y mecanismos municipales de coordinación, con participación del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal, fiscalías e instituciones de inteligencia.

En este esquema, destacó la colaboración con el Gobierno Federal resulta determinante para fortalecer las capacidades operativas, identificar riesgos, combatir organizaciones delictivas y responder oportunamente a las denuncias ciudadanas.

El gobernador Américo Villarreal Anaya durante el programa "Diálogos con Américo", el 22 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Villarreal Anaya reiteró que Tamaulipas mantiene plena coincidencia con los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: atención a las causas, fortalecimiento de las instituciones de seguridad, inteligencia e investigación y coordinación entre autoridades.

Sobre la atención a las causas, destacó los programas educativos, culturales, deportivos y comunitarios que buscan reconstruir el tejido social, entre ellos Lazos del Bienestar, impulsado por el DIF Tamaulipas —institución encabezada por la doctora María de Villarreal—, que opera en 12 polígonos y prevé incorporar otros tres.

Respecto al fortalecimiento institucional, señaló la ampliación de capacidades de la Guardia Estatal, la incorporación de personal capacitado, equipamiento táctico, patrullas y cinco helicópteros destinados ahora a tareas de seguridad y atención de emergencias. En inteligencia, explicó que existe colaboración con las instituciones federales para identificar estructuras criminales, prevenir extorsiones y realizar intervenciones focalizadas.

El cuarto componente, agregó, es la coordinación permanente entre instituciones federales, estatales y municipales. “Eso es lo que nos ha marcado la presidenta y alineándonos a esta circunstancia hemos tenido muy buenos resultados”, afirmó.

El gobernador Américo Villarreal Anaya durante el programa "Diálogos con Américo", el 22 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Carreteras seguras para el regreso de los paisanos

De cara a diciembre, el gobernador destacó que Tamaulipas ha fortalecido su infraestructura de vigilancia y auxilio carretero, particularmente en los principales corredores fronterizos utilizados por mexicanos residentes en Estados Unidos.

Recordó que, mientras en 2022 aproximadamente 40 mil connacionales ingresaron por la frontera tamaulipeca durante el operativo Héroes Paisanos, en diciembre pasado la cifra alcanzó alrededor de 160 mil personas, reflejo de una mayor utilización de estas rutas.

Explicó que las estaciones seguras, ubicadas a intervalos de aproximadamente 25 kilómetros en zonas fronterizas, permiten mantener presencia policial permanente y ofrecer atención ante emergencias. A ello se suman sistemas de radiocomunicación, vigilancia mediante drones y arcos carreteros cuya instalación presenta un avance cercano al 80 por ciento.

El mandatario sostuvo que, de acuerdo con los reportes revisados diariamente en la Mesa de Seguridad, no se registran asaltos al transporte público de carga ni de pasajeros en las carreteras estatales, una condición particularmente relevante para una entidad por la que transitan diariamente alrededor de 17 mil tractocamiones hacia la frontera estadounidense.

También destacó la coordinación del C5, los servicios de emergencia 911, la denuncia anónima 089 y la línea 079 para brindar orientación y asistencia a los connacionales.

El gobernador Américo Villarreal Anaya durante el programa "Diálogos con Américo", el 22 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Finalmente, sostuvo que el propósito de su administración es que la tranquilidad se refleje en la vida cotidiana, en las carreteras, los espacios públicos y los hogares.

“Nuestra intención es que este diciembre todas las familias tamaulipecas, y así como quienes nos visiten de otras entidades o usen nuestra entidad como una situación de tránsito para ir a visitar a sus seres queridos, pues lo hagan con seguridad y que lleguen a casa con bien” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El gobernador reiteró que la seguridad constituye una condición indispensable para fortalecer la convivencia familiar, atraer inversiones, generar empleos y consolidar una sociedad que viva en paz y con mayores oportunidades de bienestar.

El gobernador se refirió de manera especial a la distinción que se hizo a Tamaulipas para conmemorar el 25 aniversario del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará del 26 al 28 de noviembre en Tampico, con la presencia de las 177 comunidades de todo el país que cuentan con esta distinción, incluyendo a los representantes de Tamaulipas: Ciudad Mier y Tula.

cehr