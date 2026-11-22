El director de la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos), expresó sus condolencias por la muerte de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) durante el operativo en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” en el municipio de Guasave, al noroeste de Sinaloa.

A través de la red social X, Terrance Cole reconoció a los militares mexicanos y aseguró que “su valentía y sacrificio nunca serán olvidados”.

“Mis más profundas condolencias a las familias y compañeros de servicio del Ejército que perdieron la vida en la operación contra ‘Chapo Isidro’. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos. Dios los bendiga. Que descansen en paz”, escribió.

My deepest condolences to the families and fellow service members of the Mexican Army @Defensamx1 who lost their lives in the operation against Chapo Isidro.



Their courage and sacrifice will never be forgotten. Our thoughts and prayers are with their loved ones.



God Bless… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 22, 2026

Fausto Isidro Meza Flores, presunto líder de la organización Beltrán Leyva, aliada de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, fue detenido el pasado 20 de noviembre durante una operación en Guasave, derivada del intercambio de información de inteligencia entre autoridades de México y Estados Unidos.

De acuerdo con la Defensa, los cuatro militares murieron en un enfrentamiento contra civiles armados que buscaban impedir la captura de “Chapo Isidro”. Durante el intercambio de disparos, fueron abatidos siete presuntos agresores.

Ocho personas fueron detenidas, entre ellas “Chapo Isidro”, su primo y principal colaborador, Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”, su cuñado y operador financiero, quienes fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

Meza Flores era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, por quien ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura o condena.

Fausto Isidro Meza Flores ı Foto: Captura de pantalla

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó “profundamente” la muerte de los integrantes de la Defensa, a quienes recordó por haber contribuido “a proteger a las familias y fortalecer la seguridad de nuestras dos naciones”.

“Mis más sentidas condolencias a sus familias y compañeros de armas. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos mientras honramos su valentía, servicio y máximo sacrificio”, manifestó el diplomático en la red social X.

En tanto, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche expresó sus condolencias por los militares mexicanos fallecidos, y destacó el “esfuerzo interinstitucional coordinado” para detener a “Chapo Isidro”.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los soldados de élite que murieron durante la operación”, declaró Blanche.

Last night, Mexican forces captured senior Sinaloa Cartel leader “El Chapo Isidro” in an operation by the Mexican government supported by a coordinated interagency effort that included @HSTaskForce. This successful operation removed a leader of one of the most dangerous drug… pic.twitter.com/6Ip53l6rlh — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) November 21, 2026

Detención de ‘Chapo Isidro’, un ‘increíble trabajo’ de autoridades mexicanas

Tras la detención de “Chapo Isidro”, la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter, reconoció el “increíble trabajo” de las autoridades federales y consideró que su captura es “una victoria para Estados Unidos y México”.

A través de la red social X, la “zarina antidrogas” recordó que “Chapo Isidro” es responsable del tráfico de drogas como fentanilo, heroína “y otros venenos” hacia Estados Unidos.

Por su parte, la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su sigla en inglés), señaló que la detención de Fausto Isidro Meza Flores fue resultado de una investigación conjunta con el FBI, en coordinación con las autoridades mexicanas.

Asimismo, detalló que “Chapo Isidro” podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua o muerte, si es condenado en Estados Unidos por cargos relacionados con narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, empresa criminal continua y narcotráfico.

“Este es un duro golpe a una de las redes de cárteles más poderosas de México”, consideró la HSI, al advertir que, en coordinación con sus socios, continuará “derribando a los capos de los cárteles en los niveles más altos, desmantelando sus imperios criminales y cortando de raíz a las organizaciones que trafican drogas mortales hacia las comunidades estadounidenses”.

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cehr