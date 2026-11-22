Esto se sabe de los cuatro militares muertos en operativo contra "Chapo Isidro".

La captura del líder criminal Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, dos colaboradores y cinco integrantes de su célula criminal, ha sido una de las operaciones más relevantes de los últimos meses en México. No obstante, tuvo un costo: la muerte de cuatro militares del Ejército mexicano.

Horas después de que se informara la detención del líder del Cártel de Guasave, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) brindó un seguimiento de los resultados finales del operativo, y destacó que, en el mismo, perdieron la vida 11 personas: siete presuntos delincuentes y cuatro militares.

🚨 La operación en Guasave, Sinaloa, que permitió la captura de “El Chapo Isidro”, dejó un saldo de ocho detenidos, siete presuntos criminales abatidos y cuatro militares fallecidos. Entre los arrestados está Pánfilo “N”, hermano del presunto líder criminal y señalado como… pic.twitter.com/jXdpUXgryM — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 21, 2026

La Defensa expresó sus condolencias a los familiares de los “cuatro excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano” quienes perdieron la vida. Mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció la “valentía y heroísmo” de los cuatro caídos en combate.

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Difunden identidad de los militares fallecidos en operativo contra ‘Chapo Isidro’

Horas después de que se difundió la noticia de que cuatro militares perdieron la vida en el operativo que derivó en la detención de ocho personas, entre ellas “Chapo Isidro”, usuarios en redes sociales difundieron fotografías y esquelas de quienes, supuestamente, son los agentes fallecidos.

🚨 Trasladan a “El Chapo Isidro” y a dos de sus operadores a la FEMDO; operativo deja 11 fallecidos en Sinaloa



🚔 Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, señalado como jefe de la organización criminal Beltrán Leyva, fue trasladado a la Ciudad de México junto con Germán “N”,… pic.twitter.com/YkrrPkmWut — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 21, 2026

Así, de acuerdo con la información difundida en redes sociales, los militares fallecidos serían:

José Guadalupe Luna Castillo

Sargento Primero Conductor Abraham López Aparicio

Luis Eduardo Méndez Peña

No se ha revelado la identidad del cuarto militar fallecido en la operación.

🔴🕊️ #Sinaloa | En redes sociales recuerdan a los militares que murieron durante el operativo para capturar a “El Chapo” Isidro en #Guasave.



Tras el enfrentamiento, usuarios han compartido mensajes de homenaje y condolencias para los elementos del Ejército que perdieron la vida… pic.twitter.com/DdWoGypMXZ — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 21, 2026

La información es extraoficial y no existe, hasta el momento, confirmación de que la identidad de los fallecidos difundida en redes sociales sea verídica. Asimismo, se destaca que esta no provino de una fuente oficial como la Defensa o alguna otra autoridad federal mexicana.

En redes sociales se ha pedido evitar difundir el nombre o fotografía de los militares fallecidos, por cuestiones de sensibilidad y respeto a las familias .

Ocho detenidos, siete abatidos y cuatro militares fallecidos: el saldo de operativo contra Fausto Isidro

A través de un comunicado, la Defensa informó que el operativo para detener a Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, resultó en un total de ocho detenidos.

Estos fueron “Chapo Isidro”; Germán “N”, alias “Serafín”, su primo y segundo al mando de la organización delincuencial, y José “N”, su cuñado y operador financiero.

🚨 Omar García Harfuch destacó que la captura de ‘El Chapo Isidro’ representa un paso hacia la pacificación de Sinaloa.https://t.co/J3s6f5WP5E — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 21, 2026

También fueron detenidas otras cinco personas, entre ellas Pánfilo “N”, primo hermano de “Chapo Isidro” y operador logístico de la organización delictiva. No se difundió la identidad de los otros cuatro.

Además, siete presuntos delincuentes perdieron la vida, tras agredir a los militares en un intento por evitar la captura de “Chapo Isidro”.

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