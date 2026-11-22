Representantes del Senado mexicano y de congresos estatales estadounidenses buscarán fortalecer los canales de diálogo y cooperación parlamentaria entre ambos países.

La Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado de la República prevé reunirse el próximo 9 de diciembre con una delegación de 17 legisladores estatales de Estados Unidos, entre ellos presidentes de congresos locales, para abordar temas de comercio internacional, inversión, desarrollo económico y cooperación parlamentaria.

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de ese órgano legislativo, informó que los integrantes de la Conferencia Nacional de Legislaturas Locales de los Estados Unidos (NCSL, por sus siglas en inglés) solicitaron un encuentro con representantes mexicanos vinculados a la agenda fronteriza y binacional, como parte de una visita que realizarán al país.

Aspecto del Pleno del Senado de la República. ı Foto: Cuartoscuro

Además de los asuntos comerciales, la reunión buscará fortalecer los mecanismos de diálogo entre representantes parlamentarios de México y Estados Unidos, particularmente aquellos relacionados con la actividad económica y las políticas públicas de la región fronteriza.

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¿Qué legisladores de Estados Unidos participarán en la reunión?

Entre los participantes previstos figuran Rob Wagner, presidente del Senado de Oregon; Karen Spilka, titular de la Cámara Alta de Massachusetts, y Matt Regier, quien encabeza el mismo órgano en Montana.

America’s jagged borders and sprawling states form more than just a familiar map. They tell the story of a nation taking shape and of a Congress doing its job surprisingly well.



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También se contempla la asistencia de Wayne Harper, presidente pro tempore del Senado de Utah; Bryce Edgmon, titular de la Cámara de Representantes de Alaska, y Bill Ferguson, quien preside el Senado de Maryland.

La delegación estadounidense incluiría a otros dirigentes parlamentarios y responsables de cámaras legislativas estatales, con quienes las autoridades mexicanas buscarán intercambiar experiencias sobre asuntos económicos y mecanismos de coordinación entre ambos países.

Ven oportunidad para “estrechar vínculos entre órganos legislativos”

Durante una sesión de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Loera de la Rosa adelantó que extenderá una invitación a la Presidencia del Senado mexicano, así como a las comisiones de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América del Norte, Economía y Seguimiento a la Implementación y Revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Banderas de México, Canadá y Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: AP

El legislador consideró que el encuentro representa “una buena oportunidad para estrechar los vínculos entre nuestros órganos legislativos y abrir nuevos canales de interlocución con quienes participan directamente en la elaboración y discusión de políticas públicas en los estados de la Unión Americana”.

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