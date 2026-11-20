El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno está cerca de alcanzar un acuerdo con México, luego de sostener una reunión con Claudia Sheinbaum durante el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante una conferencia de sus actividades en el encuentro, que calificó como exitoso, Donald Trump aseguró que mantuvo conversaciones positivas con diversos líderes mundiales y destacó su reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos cerca de alcanzar un acuerdo”, sostuvo Donald Trump, sin ofrecer detalles sobre los términos o los alcances de las negociaciones.

Donald Trump señaló que uno de los asuntos abordados fue el superávit comercial de México frente a Estados Unidos, que calificó “como enorme” y que en 2026 alcanzó un récord de 196 mil millones de dólares.

“Claudia, no podemos permitir que ustedes tengan un superávit. No vamos a dejar que eso suceda”, relató sobre lo que le habría dicho a Sheinbaum.

Además del tema comercial, Donald Trump aseguró también abordado el tema de los cárteles del narcotráfico en México e insistió como lo ha hecho múltiples ocasiones desde su primer mandato en la Casa Blanca que dichas organizaciones delictivas tienen el control del País, algo que según él no se puede permitir.

Donald Trump también aseguró que ambos Gobiernos abordaron el combate a los cárteles del narcotráfico y reiteró sus señalamientos sobre la situación de seguridad en México.

“Los cárteles están gobernando México. Se lo dije. No podemos permitir que los cárteles gobiernen México; es nuestro vecino”, afirmó Donald Trump.

Donald Trump indicó que su Administración trabaja con el Gobierno mexicano en ambos asuntos, aunque no precisó qué compromisos o avances concretos se alcanzaron durante el encuentro.

Desde agosto y en medio de negociaciones para que EU reduzca los aranceles punitivos impuestos contra México en productos como autos, acero y aluminio, el Representante Comercial de EU Jamieson Greer aseguró que Trump le dió la instrucción de reducir el déficit comercial de EU con México a través de diversos mecanismos.

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FGR