Estaba en su lista de más buscados

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), celebró la captura del líder criminal Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, y remarcó que este fue un trabajo que las autoridades mexicanas lograron con ayuda de su país.

En un breve mensaje publicado en redes sociales, Patel se refirió a la detención, ocurrida el viernes, de quien figuraba en su lista de los 10 fugitivos más buscados, por su labor en el tráfico de drogas, incluido fentanilo, de México a Estados Unidos.

🚨 El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la captura de Fausto Isidro “N”, alias ‘El Chapo Isidro’, representa un paso más hacia la pacificación de Sinaloa, entidad que enfrenta una ola de violencia desde finales de 2024. También reconoció el trabajo de la… pic.twitter.com/oXMUAYlZdn — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 21, 2026

“Fausto Isidro Meza-Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’, ha sido capturado por fuerzas mexicanas con ayuda de Estados Unidos”, escribió Kash Patel, quien aseguró que la captura fue resultado de un “excelente trabajo de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en México y de todos los involucrados en esta operación”.

El director del FBI destacó que “El Chapo Isidro” es el undécimo detenido de la lista durante la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Enfatizó que se seguirá persiguiendo “sin descanso” a delincuentes y cárteles.

ANOTHER FBI Ten Most Wanted fugitive is off the board.



Fausto Isidro Meza-Flores, known as “El Chapo Isidro,” has been captured by Mexican forces with U.S. assistance. This alleged cartel leader is accused of flooding American communities with deadly drugs, including fentanyl.… pic.twitter.com/zHuF6SVgpE — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 21, 2026

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, este FBI seguirá persiguiendo sin descanso a los delincuentes y cárteles que envenenan nuestras comunidades y amenazan la vida de los estadounidenses”, escribió el director del FBI.

El FBI actualizó su lista de los 10 fugitivos más buscados, de forma que aparece la leyenda “capturado” sobre el rostro de Fausto Isidro Meza, “El Chapo Isidro”. Los otros nueve, entre los que ya no figura ningún mexicano, siguen con una ficha activa.

La lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, actualizada con la captura de "El Chapo Isidro". ı Foto: Captura de pantalla

DEA y Sara Carter se suman a felicitaciones por captura de alto nivel

El mensaje del FBI ocurrió después de que otras autoridades estadounidenses expresaran su reconocimiento a autoridades mexicanas por la detención de “El Chapo Isidro”.

The capture of Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro,” leader of the Beltrán Leyva-affiliated Meza-Flores drug trafficking organization, represents a significant victory against one of Mexico’s most violent criminal networks.



For decades, this organization has fueled… pic.twitter.com/14gzhUg25I — DEA HQ (@DEAHQ) November 21, 2026

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aseguró que la detención del líder del Cártel de Guasave fue una “victoria significativa” para ambos países, e hizo un llamado a mantener la colaboración bilateral.

La institución remarcó que “sigue comprometida con desmantelar las organizaciones criminales violentas responsables del tráfico de drogas mortales a nuestro país”.

Incredible work with the capture of Isidro Meza-Flores, aka “El Chapo Isidro.” It is a victory for the United States and Mexico. He was responsible for the distribution of Fentanyl, heroin and other poisons into the U.S. Let’s continue to take down the cartels/ FTOs with… https://t.co/FrAfuORMN3 — Sara A. Carter (@SaraCarterDC) November 21, 2026

Mientras que Sara Carter, directora de la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, calificó la operación como un “increíble trabajo” y una muestra de los resultados de la “cooperación continua” entre su país y México.

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