Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), celebró la captura del líder criminal Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, y remarcó que este fue un trabajo que las autoridades mexicanas lograron con ayuda de su país.
En un breve mensaje publicado en redes sociales, Patel se refirió a la detención, ocurrida el viernes, de quien figuraba en su lista de los 10 fugitivos más buscados, por su labor en el tráfico de drogas, incluido fentanilo, de México a Estados Unidos.
“Fausto Isidro Meza-Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’, ha sido capturado por fuerzas mexicanas con ayuda de Estados Unidos”, escribió Kash Patel, quien aseguró que la captura fue resultado de un “excelente trabajo de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en México y de todos los involucrados en esta operación”.
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El director del FBI destacó que “El Chapo Isidro” es el undécimo detenido de la lista durante la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Enfatizó que se seguirá persiguiendo “sin descanso” a delincuentes y cárteles.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, este FBI seguirá persiguiendo sin descanso a los delincuentes y cárteles que envenenan nuestras comunidades y amenazan la vida de los estadounidenses”, escribió el director del FBI.
El FBI actualizó su lista de los 10 fugitivos más buscados, de forma que aparece la leyenda “capturado” sobre el rostro de Fausto Isidro Meza, “El Chapo Isidro”. Los otros nueve, entre los que ya no figura ningún mexicano, siguen con una ficha activa.
DEA y Sara Carter se suman a felicitaciones por captura de alto nivel
El mensaje del FBI ocurrió después de que otras autoridades estadounidenses expresaran su reconocimiento a autoridades mexicanas por la detención de “El Chapo Isidro”.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aseguró que la detención del líder del Cártel de Guasave fue una “victoria significativa” para ambos países, e hizo un llamado a mantener la colaboración bilateral.
La institución remarcó que “sigue comprometida con desmantelar las organizaciones criminales violentas responsables del tráfico de drogas mortales a nuestro país”.
Mientras que Sara Carter, directora de la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, calificó la operación como un “increíble trabajo” y una muestra de los resultados de la “cooperación continua” entre su país y México.
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