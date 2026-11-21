El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, durante la entrega de tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra en Zacatecas, el 21 de noviembre de 2026.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó una inversión de 1.3 billones de pesos para educación pública en 2027, lo que representa un incremento de 11 por ciento y casi 129 mil millones de pesos adicionales.

Al participar en la entrega de becas en Zacatecas, destacó que estos recursos permitirán ampliar los apoyos económicos a estudiantes, fortalecer las instituciones de educación superior y mejorar las condiciones de los planteles educativos en la República.

Explicó que una parte de la inversión busca garantizar que las condiciones económicas no impidan que las y los estudiantes accedan a la educación y tengan la posibilidad de continuar sus estudios.

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En ese sentido, precisó que los recursos destinados a los programas de becas aumentarán de 187 mil millones de pesos a 190 mil millones de pesos, mientras que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García contarán con un presupuesto de 3 mil 205 millones de pesos para 2027, superior a los 3 mil 105 millones de pesos asignados en el ejercicio anterior y más del doble de lo destinado en 2024.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la entrega de tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra en Zacatecas, el 21 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Al referirse a los señalamientos sobre el presupuesto destinado a los apoyos estudiantiles, Delgado Carrillo hizo un llamado a revisar las cifras oficiales y evitar la difusión de información que desvirtúe los alcances de la inversión pública en este sector.

“Y quiero subrayar cuánto ha aumentado el presupuesto para la educación porque hay muchos grupos que no les gusta que se destinen tantos recursos a las becas, y diseñan información falsa porque les enoja mucho que ahora los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y que no se les discrimine, que no les llamen ninis por que no estudiaban ni trabajan, cuando esos gobiernos neoliberales tenían la responsabilidad de abrirles oportunidades, dándoles el derecho a la educación y al trabajo. Por eso es importante siempre repetir los números, porque como no les gustan las cifras reales, están ahí tratando de desinformar, pero el presupuesto para la educación llegó a un número histórico de 1.3 billones de pesos más de 129 mil millones adicionales” Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP



El funcionario reiteró que la ampliación de los recursos educativos responde a la convicción de que todas y todos los estudiantes deben contar con condiciones para construir un proyecto de vida, independientemente de su origen o situación económica. Por ello, sostuvo que las becas, el fortalecimiento de las instituciones públicas y la rehabilitación de los espacios escolares son componentes indispensables para avanzar hacia una educación con mayor equidad.

Como parte de las acciones para mejorar los centros educativos, informó que el programa La Escuela es Nuestra alcanzará este año una cobertura del 100 por ciento de las primarias, secundarias y planteles de educación media superior del país.

Detalló que este programa permite que las madres y los padres de familia participen directamente en las decisiones sobre el destino de los recursos públicos, al organizarse para identificar las necesidades de sus escuelas y determinar las obras, reparaciones y mejoras que requieren los espacios donde estudian sus hijas e hijos.

Aunado a ello, Mario Delgado informó que el presupuesto destinado al mantenimiento y la infraestructura escolar, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), aumentó casi 2 mil millones de pesos entre 2026 y 2027, lo que permitirá reforzar las acciones de conservación y mejoramiento de los espacios educativos.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, dio a conocer los alcances de los programas de apoyo educativo en Zacatecas, donde 440 mil 893 estudiantes de los diferentes niveles cuentan con una beca, con una inversión superior a 2 mil 142 millones de pesos.

Precisó que mil 911 beneficiarios corresponden al nivel preescolar; 231 mil 940 a primaria; 79 mil 254 a secundaria; 57 mil 674 a preparatoria y 29 mil 778 a educación superior, lo que refleja la cobertura de los apoyos en las distintas etapas de formación académica.

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