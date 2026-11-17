El titular de la SEP propuso compartir en todo el país las experiencias educativas construidas por el magisterio michoacano.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció la trayectoria, el compromiso social y la aportación pedagógica de las maestras y los maestros que han consolidado el modelo de escuelas integrales en Michoacán, destacando que sus experiencias en las aulas deben compartirse en todo el país para fortalecer la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Durante una visita de trabajo a la Escuela Integral de Educación Básica “José María Morelos”, ubicada en el municipio de Maravatío, Michoacán, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) subrayó que, además de mantener un diálogo permanente sobre las demandas laborales del magisterio, resulta indispensable abrir espacios para intercambiar prácticas educativas y valorar la labor cotidiana de quienes forman a niñas, niños y adolescentes.

Delgado Carrillo recordó que la transformación educativa dignificó a los docentes con autonomía profesional y un papel protagónico en la enseñanza. Añadió que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene el compromiso de fortalecer la educación pública y garantizar este derecho constitucional.

“Me conmueve y quiero darles todo el reconocimiento porque son maestros con una profunda convicción en favor de nuestra niñez, de nuestras infancias”, expresó el funcionario federal al resaltar la resistencia histórica del magisterio michoacano, su defensa de la escuela pública y la preservación de los valores, la cultura y la identidad nacional.

#SEPInforma🗞️ | ¡La transformación educativa se construye desde las aulas!



📚🏫 Nuestro titular, el secretario @mario_delgado, reconoció la aportación pedagógica de las Escuelas Integrales de Michoacán como una experiencia que fortalece la transformación educativa del país y… pic.twitter.com/eBM6Ij5NEp — SEP México (@SEP_mx) November 17, 2026

Acompañado por la secretaria de Educación de Michoacán, Patricia Flores Anguiano, y frente a la comunidad escolar de Maravatío, el titular de la SEP afirmó que la NEM debe operar como un proyecto vivo y abierto a la retroalimentación directa desde las aulas. En ese sentido, recordó que docentes michoacanos participaron activamente en el diseño de este modelo y en la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

“Lo que ya funciona, lo que les ha mostrado históricamente que tiene un impacto en los niños, en la comunidad también, no solo en la escuela, es algo que debemos retomar de manera permanente”, sostuvo Mario Delgado al proponer mecanismos de colaboración para documentar y replicar los aprendizajes de Michoacán en otras entidades federativas, reiterando además la apertura al diálogo con las organizaciones magisteriales para resolver rezagos históricos.

Por su parte, la secretaria de Educación estatal, Patricia Flores Anguiano, valoró la presencia del titular de la SEP para conocer directamente el funcionamiento de los 40 planteles de este modelo educativo en la entidad, los cuales integran actividades culturales y artísticas en la formación del alumnado.

Las Escuelas Integrales de Educación Básica de Michoacán son planteles públicos que articulan los niveles de preescolar, primaria y secundaria bajo un esquema comunitario que combina los planes de estudio oficiales con talleres, deportes y vinculación social. En el caso de la escuela “José María Morelos” de Maravatío, su matrícula asciende a 159 estudiantes: 15 de preescolar, 76 de primaria y 68 de secundaria.

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JVR