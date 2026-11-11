Mario Delgado anuncia acciones para reconocer y promover el trabajo de docentes de las Misiones Culturales

Los maestros de las Misiones Culturales en pueblos y comunidades de México podrán acceder a procesos formales de admisión y promoción horizontal.

Los maestros que forman parte de las Misiones Culturales en los pueblos y comunidades de México podrán acceder a procesos formales de admisión docente y promoción horizontal dentro del sistema educativo público. El anuncio busca hacer justicia laboral a las y los docentes que llevan capacitación técnica, talleres de oficios, cultura y deporte a las regiones de mayor marginación del país.

Durante la inauguración del Congreso Nacional Pedagógico, con motivo del 103 aniversario de este modelo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó una estrategia educativa de cuatro acciones para revitalizar dichas estructuras operativas en 26 entidades de la República Mexicana.

En el aspecto pedagógico y administrativo, la dependencia implementará programas sintéticos y contenidos curriculares elaborados por los mismos misioneros. Adicionalmente, se modificará el Reglamento Interior de la SEP con la finalidad de integrar una coordinación especializada dentro de la Subsecretaría de Educación Básica.

De igual forma, el proyecto contempla un trabajo de investigación educativa y documentación histórica coordinado por las autoridades para preservar la memoria institucional del programa. Este plan responde a los principios de equidad e inclusión promovidos en la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Con esta organización nacional vamos a tener un impacto mayor en las comunidades. Es necesario darles su lugar y reconocimiento en el Sistema Educativo Nacional”, sostuvo el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, al señalar que en periodos anteriores se descuidó la atención hacia estas plazas docentes.

Por su parte, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) subrayó que el desafío prioritario radica en articular estas acciones con la erradicación del rezago social, fomentando el pensamiento crítico en poblaciones indígenas y campesinas de todo el territorio nacional.

En la ceremonia se entregó la Medalla al Mérito “José Vasconcelos” a profesores distinguidos de Colima, Durango y Puebla. Docentes con más de 30 años de trayectoria compartieron sus experiencias en la promoción de actividades recreativas, deportivas y gastronómicas que fortalecen la cohesión social en los municipios.

Creadas hace más de un siglo como pilar de la escuela rural mexicana, las Misiones Culturales se encuentran hoy integradas en la Estrategia Nacional de Formación Continua, posicionando a las comunidades locales como el eje fundamental de los procesos de enseñanza pública.

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JVR