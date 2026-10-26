SEP anuncia consulta a maestros en México para desaparecer la Usicamm

La Secretaría de Educación Pública (SEP) consultará de manera directa a las y los docentes del país el próximo viernes 30 de octubre, con el objetivo de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y diseñar un nuevo mecanismo de contratación, promoción y asignación de plazas.

El ejercicio se llevará a cabo durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2026-2027. La jornada estará dedicada por completo a recopilar la opinión del magisterio mediante un cuestionario diagnóstico en digital que deberá entregarse impreso en los planteles.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, informó que los resultados de esta evaluación se publicarán el 5 de noviembre. Esta información servirá de base para la iniciativa de reforma que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso en noviembre.

“Queremos lograr una amplia respuesta del magisterio, porque eso le dará mucha legitimidad a la reforma”, puntualizó Delgado Carrillo durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, al solicitar el apoyo de las dependencias estatales para promover la participación.

Para garantizar la transparencia del proceso, la SEP firmó un convenio con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Un grupo de 2,200 profesores universitarios acudirá presencialmente como observadores a 1,105 planteles educativos en todo el territorio nacional.

Además, especialistas en sistemas de la UNAM, UAM, Universidad de Guadalajara, Universidad Veracruzana, UAEM y UADY auditarán la plataforma tecnológica utilizada durante la jornada para certificar la seguridad y certeza de los datos recolectados.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respaldó la convocatoria. Su dirigente, Alfonso Cepeda Salas, recordó que en septiembre de 2024 el gremio encuestó a más de 673 mil docentes, quienes demandaron transparencia y el fin del nepotismo en la asignación de plazas.

Esta medida responde al cumplimiento del Compromiso 27 del gobierno federal, el cual busca transformar las condiciones laborales de los maestros en México y sustituir el actual modelo normativo de la carrera docente.

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JVR