SEP acerca a las familias la Asamblea Informativa sobre el registro de la Beca Rita Cetina: Mario Delgado

En atención a las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de dar la máxima difusión al proceso de registro y entrega de becas, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que este viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas (tiempo del centro del país), se llevará a cabo una asamblea virtual a través de la cuenta oficial de Facebook de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), a fin de que las familias conozcan todo lo relacionado con el próximo registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria.

“Sabemos que hay días en que no nos alcanza el tiempo, que por trabajo o por alguna otra razón, a lo mejor no pudieron acompañarnos en las asambleas presenciales de sus escuelas, pero no pasa nada, porque si no pudieron llegar a la asamblea, nosotros llevamos la asamblea a ustedes”, comentó.

Señaló que se realizan todas las acciones necesarias para cumplir con la instrucción de la Presidenta de trabajar sin descanso para que ningún estudiante se quede sin su beca. Afirmó que, gracias a este esfuerzo, en 2026 se alcanzarán 22 millones de becas en todo México, de las cuales 15 millones corresponderán a la Beca Rita Cetina, una cifra histórica para la educación básica del país.

“Agradecemos que nos regalen unos minutos para explicarles paso a paso cómo funciona, cómo registrarse y resolver absolutamente todas sus dudas, como: ¿qué es la Llave MX?, ¿qué papeles necesito?, ¿dónde me entregan la tarjeta? y ¿a partir de cuándo caen los depósitos?”, comentó Delgado Carrillo.

Indicó que en la asamblea virtual participará el titular de la CNBB, Julio León Trujillo, junto con las y los servidores públicos de la Coordinación, quienes atenderán las dudas y comentarios de las familias. “Pregunten todo lo que necesiten y sigamos haciendo comunidad”, resaltó.

Aseguró que la asamblea virtual busca contribuir al cumplimiento del objetivo planteado por la Presidenta de México de alcanzar una cobertura del 100 por ciento de las y los estudiantes del Programa de Becas para el Bienestar.

Por su parte, el titular de la CNBB, Julio León, explicó que la asamblea virtual está dirigida a las madres, los padres y las personas tutoras que, por diversas razones, no pudieron asistir a las reuniones presenciales, ya sea porque no les dieron permiso en sus trabajos, se enfermaron el día de la convocatoria o, simplemente, desean aclarar sus dudas.

Reiteró que la cita es este viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas, pues se prevé que a esa hora las familias ya estén en casa y puedan participar desde sus celulares, en la comodidad de sus hogares. “Vamos a estar conectados y todos los servidores de la educación del país tratando de dar seguimiento a cada una de sus dudas”, señaló.

Explicó que la dinámica de la asamblea será sencilla: las personas participantes deberán escribir en los comentarios el estado y municipio donde viven, así como sus inquietudes, para que una persona servidora pública cercana a su localidad pueda dar seguimiento a cada consulta y acompañarlas hasta resolver el registro, a fin de que sus hijas e hijos puedan recibir la beca.

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