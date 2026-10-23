Diputados alistan discusión del Presupuesto 2027 del 9 al 13 de noviembre

Sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

La Cámara de Diputados prevé discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 del 9 al 13 de noviembre, como parte de la ruta de análisis que estableció la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para revisar el gasto del próximo año.

De acuerdo con el calendario legislativo difundido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la comisión tiene programado dictaminar el proyecto presupuestal el próximo 5 de noviembre, durante su Vigésima Quinta Reunión Ordinaria. Un día después, el 6 de noviembre, el dictamen será enviado a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno.

La programación contempla que el análisis se desarrolle durante septiembre, octubre y noviembre, con reuniones de trabajo, talleres y sesiones de los órganos legislativos involucrados en la revisión del paquete presupuestario.

Como parte de las actividades preparatorias, del 22 de septiembre al 1 de octubre se estableció el desarrollo de grupos y mesas de trabajo temáticos.

Para octubre, el calendario incluyó una reunión con la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Graciela Márquez Colín, así como un taller de la Comisión de Presupuesto y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas sobre el contenido y alcance del PEF 2027.

📊 𝗥𝗨𝗠𝗕𝗢 𝗔𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗣𝗨𝗘𝗦𝗧𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟳: 𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗦 𝗟𝗔 𝗥𝗨𝗧𝗔 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗡 𝗟𝗔́𝗭𝗔𝗥𝗢



La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública prevé esta cronología para analizar, dictaminar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación:



🔴 𝟱 𝗱𝗲… pic.twitter.com/UiX93aNzbJ — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) October 19, 2026

También se programaron reuniones de la Junta Directiva y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el 21 de octubre, además de un encuentro con la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, el día 27.

En noviembre, antes de la discusión en el Pleno, la comisión tiene previstas dos reuniones el 5 de noviembre: una de la Junta Directiva, a las 11:00 horas, y otra ordinaria, a las 11:30 horas, para la dictaminación del proyecto presupuestario.

La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 de noviembre, conforme al artículo 42, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El PEF establece la distribución de los recursos públicos federales entre dependencias, programas y entidades para el siguiente ejercicio fiscal, por lo que su discusión constituye uno de los principales procesos legislativos de cada año.

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MSL