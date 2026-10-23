Martí Batres reconoce labor y compromiso de médicas y médicos que trabajan en el ISSSTE

En el marco del Día de la Médica y el Médico, que se celebra cada 23 de octubre, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, reconoció la labor diaria que las y los profesionales de la salud realizan todos los días en las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel.

“¡Feliz Día del Médico y la Médica! En el ISSSTE contamos con profesionales de primera que buscan el bienestar y cuidan la salud de nuestra derechohabiencia. Desde el médico que atiende en las comunidades, la médica que lleva a cabo un difícil procedimiento quirúrgico, el residente que cubre guardias en los grandes hospitales o la médica que escucha una historia de vida para saber qué necesita un paciente, a tod@s ell@s, mi más grande admiración y felicitación en este día”, escribió en sus redes sociales.

¡Feliz Día del médico y la médica!



En el @ISSSTE_mx contamos con profesionales de primera que buscan el bienestar, y cuidan la salud, de nuestra derechohabiencia.



Desde el médico que atiende en las comunidades, la médica que lleva a cabo un difícil procedimiento quirúrgico, el… pic.twitter.com/rObXHZEsbZ — Martí Batres (@martibatres) October 23, 2026

Del mismo modo, el director general del Instituto reiteró que la salud es un derecho fundamental para la población mexicana.

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“La salud es uno de los grandes derechos de la dignidad humana. Recordemos las palabras del doctor Ignacio Chávez: ‘La medicina no es solo ciencia y técnica operativa; es, ante todo, construcción de vínculos humanos’”, compartió.

Durante esta administración, el ISSSTE ha fortalecido su plantilla médica e impulsado la ampliación voluntaria de la jornada de seis a ocho horas de los profesionales de la salud, a fin de mejorar sus condiciones laborales y ampliar la cobertura de atención a pacientes. Asimismo, ha promovido la capacitación del personal en humanización y sensibilización para fortalecer el trato digno a la derechohabiencia.

La directora del Hospital Regional (HR) de Morelia, Michoacán, Miriam Nicté Camacho Carrasco, destacó que su labor como especialista del ISSSTE no solo está enfocada en preservar la salud, también se trata de un deber social con México.

“Ser médico para mí es una vocación, un estilo de vida donde estoy dedicada a preservar la salud. Ser médico en el ISSSTE es un honor porque significa asumir un compromiso profesional y social dentro de una de las instituciones de salud más importantes de México. Aquí servimos a servidores públicos, maestros, policías, a quienes hacen funcionar el país”, compartió.

Para la cardióloga intervencionista del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Acapulco, Guerrero, Daniela Leocachín Parra, pertenecer al ISSSTE es un compromiso constante con la vida y la salud de las personas.

“Ser doctora significa responsabilidad con la salud y con la vida de los demás. Responsabilidad en las decisiones tomadas y en la preparación para poder tomarlas. Pertenecer al ISSSTE significa poder aplicar esta responsabilidad en cada uno de mis pacientes y tratar de darles siempre lo mejor de mí, porque ellos me dan su confianza todos los días”, aseguró.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE trabaja en el reforzamiento del personal médico y de especialidades para acercar la atención que necesitan a más derechohabientes en México.

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FGR