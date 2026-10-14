Estrena ISSSTE Sinaloa nuevo robot ROSA; beneficia a dos adultos mayores con cirugías de reemplazo de rodilla

Personal médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Hospital Regional (HR) “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega”, ubicado en Culiacán, Sinaloa, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, puso en funcionamiento el nuevo robot ROSA (Robotic Orthopedic Surgical Assistant, por sus siglas en inglés), instalado para realizar cirugías de reemplazo de rodilla de manera ágil, segura y precisa.

El coordinador del servicio de cirugía robótica en ortopedia del hospital, José Luis Monarrez Bañuelos, detalló que los primeros dos pacientes beneficiados con esta innovación fueron dos hombres de 72 y 76 años, quienes evolucionaron satisfactoriamente y recibieron el alta médica dos días después de su intervención.

“Los pacientes fueron diagnosticados con gonartrosis o desgaste de rodilla y logramos completar sus cirugías en un lapso de una a dos horas cada una. El robot nos ayudó a tener más precisión en la colocación de las prótesis y nos brindó la certeza de que el resultado tendrá una mejor funcionalidad para los pacientes”, subrayó.

Por su parte, el especialista David Guadalupe Jurado Herrera, quien llevó a cabo una de las cirugías, celebró la instalación del robot ROSA en la unidad, que permitirá optimizar la técnica de colocación de prótesis de rodilla en la entidad.

“ROSA nos ayudará a optimizar tiempos de atención para los derechohabientes, tendremos una mayor precisión durante la colocación de las prótesis. Esta nueva tecnología vino a revolucionar la atención que brinda nuestro servicio de traumatología desde 1994”, señaló.

Los robots ROSA cuentan con dos consolas y tecnología que permite crear un mapa tridimensional de la zona a operar, con apoyo de luces infrarrojas y sensores, para calcular el tamaño ideal del implante y planificar las incisiones.

El equipo del Hospital Regional de Culiacán es uno de los cuatro instalados por el ISSSTE este año. Los otros tres se encuentran en los hospitales regionales “Lic. Adolfo López Mateos” y “1° de Octubre”, en la Ciudad de México, y en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Centenario de la Revolución Mexicana”, en Morelos.

Como parte de esta renovación tecnológica, el Instituto invirtió 155.2 millones de pesos en kits de insumos para estas cirugías, que incluyen prótesis de rodilla, material quirúrgico —como hojas de sierra y pines de fijación— e instrumental especializado.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que lidera la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE impulsa la innovación tecnológica para fortalecer su capacidad quirúrgica y ampliar el acceso a cirugías de reemplazo de rodilla en el país.

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FGR