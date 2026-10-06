ISSSTE pone en marcha 100 consultorios que se integrarán al Servicio Universal de Salud

El despliegue de los primeros 100 consultorios forma parte de la meta de 500 espacios aportados para el Servicio Universal de Salud.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó la puesta en marcha de 100 consultorios del organismo que se integrarán al Servicio Universal de Salud, iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de acercar la atención médica a la población.

“Tal como se informó hoy en la conferencia matutina de la Presidenta @Claudiashein, el Servicio Universal de Salud avanza con la construcción de consultorios para expandir la red de salud primaria. El @ISSSTE_mx aportará 500 consultorios. Hemos terminado 100 y para final del año, tendremos otros 100”, subrayó en redes sociales.

El director general detalló que los nuevos consultorios se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 33 en Michoacán, 20 en Oaxaca, 10 en Puebla, 10 en Tlaxcala, 10 en Yucatán, seis en la Ciudad de México, cinco en Quintana Roo, tres en Guerrero y tres en Chiapas. Además, remarcó que estos ya brindan servicio médico a las personas sin importar si son o no derechohabientes.

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Indicó que los consultorios del ISSSTE forman parte de los 12 mil 750 que se instalarán en el país para atender a la población respecto a padecimientos comunes y seguimiento a enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión.

“Se trata de 12 mil 750 consultorios distribuidos en el territorio nacional para que la gente pueda acudir a atenderse de las llamadas dolencias agudas: dolores de cabeza, dolor de estómago, un resfriado, dolores de ese tipo, dolencias de ese tipo que tienen que ser atendidas inmediatamente y que no pueden esperar a una programación de una consulta regular en una clínica”, mencionó.

La distribución geográfica abarca planteles en Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México (CDMX). ı Foto: Especial.

Finalmente, Martí Batres señaló que el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS Bienestar impulsarán estos consultorios, que brindarán atención a cualquier persona, independientemente de su afiliación, a partir de enero de 2027.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE fortalece la infraestructura de salud del primer nivel de atención para procurar la salud de las y los mexicanos.

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JVR