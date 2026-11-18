A través de un enlace desde Shenzhen, China, a la conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que dialogaron sobre los acuerdos comerciales y en la que acordaron reunirse de nuevo en el Grupo de los Veinte (G20) en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

“Fue una reunión de alrededor de 20 minutos y tocamos el tema principalmente de los acuerdos comerciales. Se le informó al Presidente Trump los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de Economía (Marcelo Ebrard) con sus homólogos en Estados Unidos, y podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump”, puntualizó desde Shenzhen, China.

Agregó que en el encuentro estuvieron presentes el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller

‘Todo mundo quiere saber de México’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México atraviesa un momento “especial” en el que “todo el mundo” quiere saber del país, luego de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Claudia Sheinbaum Pardo ofreció en la Mañanera del Pueblo de este miércoles un balance de su tercer día de actividades fuera del país.

“Y todo mundo quiere saber de México. Es un momento muy especial para nuestro país y México tiene una gran relación con todos los países y es reconocido por todo el mundo”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo destacó la reunión sostenida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien aseguró que hubo un avance en la reunión “buena y muy agradable” que tuvieron.

Sin ahondar en lo conversado con el republicano, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se trató de un encuentro de 20 minutos en el que la plática se centró en los acuerdos comerciales y acordaron volver a reunirse en la Cumbre del G20, en Mar-a-Lago, en Florida.

“Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump. Y acordamos nuevamente reunirnos en la reunión que va a haber en Mar-a-Lago para el G20. Así que son buenas noticias. Y nada en particular que podamos decirles, pero sí de que vamos muy bien”, dijo.

Claudia Sheinbaum Pardo también comentó que se reunió con el Presidente de Vietnam, Tô Lâm, y luego recorrió una unidad hospitalaria para conocer sobre el uso de la inteligencia artificial, lo que a su vez permitirá crecer la relación con China.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que se han realizado 56 reuniones técnicas con el gobierno estadounidense y que ya llevó a un “terreno avanzado” en la negociación comercial.

Subrayó que la relación entre los dos mandatarios ha sido afectuosa y de respeto.

“El terreno está avanzado y pues debo decir que hay, de parte del presidente Trump, una relación afectuosa, muy respetuosa con nuestra presidenta. Y estamos muy orgullosos de que se desarrolle nuestra presidenta y el terreno que ha logrado ganar para México con el presidente Trump”, dijo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, coincidió en que el diálogo se desarrolla con respeto y se conserva una relación con varios papises para profundizar la relación de México con el exterior.

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FGR