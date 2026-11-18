La Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron en China su primera reunión bilateral en medio de los amagos del republicano de imponer nuevos aranceles si México no detiene el avance de migrantes hacia su frontera.

“Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, escribió la Presidenta de México en sus redes.

La reunión fue de carácter privado y se realizó en el Hotel The Langham, en el marco del 33 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Hubo un llamado “pull-aside” (encuentro informal) entre los dos líderes en Shenzhen, indicó un funcionario de la Casa Blanca.

Claudia Sheinbaum anunció a la prensa el martes que sostendría una reunión bilateral con Donald Trump, y posteriormente lo confirmó en un enlace que realizó desde China a la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

En esta reunión formal de alrededor de una hora para dialogar, negociar y llegar a acuerdos, se prevé que los temas prioritarios entre México y EU sean el comercio y los aranceles, la migración seguridad y los vínculos con China.

La reunión se produjo también justo después de un encuentro de Sheinbaum con el Presidente chino Xi Jinping, en el que ambos dialogaron sobre el fortalecimiento del comercio y el aumento de las exportaciones mexicanas a China.

La Administración Trump ha presionado a México para que no sirva de conducto de productos chinos que terminan llegando a los consumidores estadounidenses, aprovechando el acceso comercial preferencial del que goza el vecino de Estados Unidos.

Previo a esta reunión, ambos líderes políticos habían sostenido ya dos encuentros presenciales, pero con la presencia del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

En ambos casos no se trató de una reunión de Estado, pues el motivo principal fue la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El primer encuentro sucedió el 5 de diciembre de 2025, en Washington, en el marco del sorteo del evento deportivo, y el 19 de julio de 2026, fue en Nueva Jersey, cuando se encontraron ambos en el MetLife Stadium durante la final de la Copa Mundial entre Argentina y España.

Claudia Sheinbaum y Trump han sostenido al menos 22 llamadas telefónicas, según la Presidenta, aunque solo existe registro público de 15.

La llamada con registró público más reciente, se dio en medio de las tensiones por los aranceles, la revisión del T-MEC y los señalamientos de injerencia estadounidense en México.

El pasado 12 de noviembre, Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si el País no detiene el avance de las caravanas migrantes.

Pero el 17 de noviembre, Trump volvió a lanzar esta amenaza e insistió en elevar aún más los aranceles a México si no detiene el avance de los migrantes que se dirigen hacia la frontera.

“No se les permitirá entrar y México los detendrá. Dijeron que los iban a detener y, si no los detienen, vamos a imponer aranceles elevados a México “, respondió Trump tras ser cuestionado por un reportero previo a su viaje rumbo a Manila, Filipinas, donde asistirá a la cumbre anual de la ASEAN para reunirse con líderes regionales.

Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común. pic.twitter.com/sWwr1stoNV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 18, 2026

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