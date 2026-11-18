La Presidenta Claudia Sheinbaum llega al Banquete de los Líderes de la APEC, ofrecido por el Presidente de China, Xi Jinping.

Claudia Sheinbaum fue recibida con la canción “El cielito lindo”, interpretada en orquesta.

Claudia Sheinbaum apareció en la primera fila, la misma en la que fueron ubicados el anfitrión de la reunión, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan.

En la misma línea estuvieron el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump. Igual, Keiko Fujimori, la presidenta peruana y José Antonio Kast, mandatario chileno.

En la parte posterior aparecieron la primera ministra de Japón, Sanae Takichi, así como Mark Carney, premier canadiense.

Una de las escenas más destacadas se dio cuando Putin saludó a Trump, antes de formarse para el retrato. El presidente estadounidense ya estaba en ese momento al lado de su homólogo del gigante asiático.

Tras la imagen oficial, Xi Jinping ofreció un discurso, como parte del banquete de bienvenida para los líderes internacionales.

Claudia Sheinbaum se dijo orgullosa de representar a México ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en donde ocupó un lugar entre la primera fila cercano al anfitrión de este encuentro, el presidente de China, Xi Jinping.

En la toma de la fotografía oficial, Claudia Sheinbaum aparece en el cuarto lugar del lado izquierdo del anfitrión de esta cumbre, a un costado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de Corea del Sur, Lee Jae Myung y el de Indonesia, Prabowo Subianto.

Como parte de su agenda para este miércoles, Claudia Sheinbaum realizó una visita al Hospital Popular del Distrito de Nanshan, donde a la salida comentó que esta gira ha sido de grandes aprendizajes y “el mayor orgullo” de representar a México.

Respecto a su visita a la unidad de salud, destacó que cuenta con grandes avances tecnológicos que permiten agilizar la atención de los pacientes.

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