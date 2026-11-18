Se reúne CSP por “nueva era” con Xi y alista encuentro también con Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum planteó ampliar la cooperación económica y comercial de México con China, Canadá y Vietnam durante sus reuniones bilaterales en Shenzhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). También confirmó que hoy sostendrá un encuentro breve con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de las actividades de los líderes del foro.

En su primera bilateral, la mandataria dialogó con el presidente chino, Xi Jinping, sobre la posibilidad de aumentar las exportaciones mexicanas a ese país y ampliar la colaboración en ciencia, medio ambiente, salud e industria.

REUNIÓN con Mark Carney, primer ministro canadiense, ayer ı Foto: Especial

Entre los temas abordados estuvo el modelo de hospitales inteligentes que México busca replicar para modernizar sus servicios de salud. Para conocer cómo se aplica esa tecnología, Sheinbaum visitó el Grupo Hospitalario Luohu. De cara al 55 aniversario de las relaciones bilaterales, los gobiernos también hablaron de cooperación turística y México solicitó un panda para el Zoológico de Chapultepec.

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Sheinbaum Pardo confirmó que con Xi habló de la relación de México con Estados Unidos y del tratado comercial, sin precisar los detalles. La semana pasada, la mandataria descartó que su gobierno tenga en puerta un tratado de libre comercio con China y destacó su interés en mantener la relación comercial.

ENCUENTRO con Tô Lâm, presidente de Vietnam, en el marco de la APEC ı Foto: Especial

En la reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, ambos revisaron los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028. La Presidenta destacó que han crecido el comercio y las inversiones en ambos sentidos, mientras que Carney señaló que ya se han cumplido más de 100 iniciativas del plan. Sheinbaum también confirmó que también abordaron el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La tercera bilateral fue con el presidente de Vietnam, Tô Lâm. Ambos hablaron sobre cómo fortalecer el comercio y abordaron la siguiente edición de APEC, que Vietnam organizará en 2027. México será sede en 2028. El Gobierno mexicano no detalló acuerdos específicos.

México y Vietnam forman parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). De acuerdo con datos de las autoridades aduaneras vietnamitas, el intercambio bilateral alcanzó ocho mil 170 millones de dólares en 2025, un alza anual de 27.4 por ciento. En los primeros ocho meses de 2026 sumó siete mil 250 millones de dólares, 38.8 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Agencia Vietnamita de Noticias.

A PRESIDENTA Claudia Sheinbaum, ayer, con su homólogo chino Xi Jinping. ı Foto: Especial

ENCONTRONAZO. En vísperas de la reunión Sheinbaum-Trump, las embajadas de EU y China en México intercambiaron en la red social X señalamientos por el origen de los precursores del fentanilo.

La representación estadounidense citó a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para señalar a empresas ubicadas en China entre las principales fuentes de esos insumos para las organizaciones criminales.

LA JEFA del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, y el presidente chino, Xi Jinping, ayer. ı Foto: Especial

La embajada china rechazó el señalamiento y atribuyó la crisis en EU a fallas regulatorias y al abuso de medicamentos. Destacó la cooperación con México mediante un grupo de trabajo sobre precursores químicos y pidió a la representación estadounidense concentrar sus esfuerzos en la coordinación con nuestro país.