Los cuatro expresidentes del IFE y el INE, José Woldenberg, Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova, llamaron a la Cámara de Diputados a designar cuanto antes a la nueva presidencia del organismo mediante un acuerdo entre las fuerzas políticas, al advertir que prolongar la gestión interina de Blanca Cruz García agravaría la crisis institucional.

En un posicionamiento leído por Woldenberg, acompañado por Valdés y Córdova, mientras Ugalde participó a distancia, plantearon también renovar el Consejo General para recuperar la confianza ciudadana en la autoridad electoral, tras la renuncia por presunta corrupción de Guadalupe Taddei.

Woldenberg cuestionó que algunos de los últimos consejeros fueran designados sin el respaldo de los partidos de oposición, lo que, advirtió, debilita al organismo. “Eso por supuesto que debilita la confianza en el Instituto Nacional Electoral”, señaló.

Ugalde sostuvo que mantener una presidencia interina profundizaría la crisis del INE, por lo que urgió a resolver la designación de su nueva titular.

Los exconsejeros también hicieron referencia a los señalamientos de presuntas irregularidades y corrupción relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei, en momentos en que el proceso electoral ya está en marcha.

Cuestionados sobre posibles intereses políticos detrás de su pronunciamiento, Leonardo Valdés reconoció su militancia en Somos, aunque aseguró que no busca un cargo de elección popular. Ugalde afirmó que nunca ha militado en un partido y que su actividad se concentra en la academia. Córdova también rechazó que pretenda buscar un cargo.

Woldenberg, por su parte, defendió el derecho de quienes han ocupado cargos en las autoridades electorales a participar en la vida política del país.

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FGR