Tras dos décadas de la muerte de Valentín Elizalde, recientemente se estrenó una miniserie documental en la que se relatan las 72 horas alrededor de este suceso, por lo que las dudas sobre su vida se reavivaron entre sus fanáticos.

Pese a que la miniserie documental Valentín: La muerte del Gallo de Oro ya fue estrenada, los familiares de Valentín Elizalde no reconocieron el filme, y aseveraron que ellos no estuvieron involucrados en la creación de este.

Compartieron que prefieren no emitir opiniones sobre la producción de la miniserie, y señalaron que para ellos “Valentín siempre será mucho más que las circunstancias de su partida. Fue un hijo, un padre, un hermano y un artista que dejó una huella imborrable en la música mexicana”.

Sostuvieron que su legado continúa presente en su madre, Camila Valencia, sus hijas, y sus hermanos, quienes han honrado su memoria y prefieren “preservar el recuerdo del ser humano que conocimos y amamos”.

Actualmente algunos de los hermanos de Valentín Elizalde, hijos de Lalo “El Gallo” Elizalde, tienen un proyecto musical conocido como La Dinastía Elizalde, en el cual continúan con el legado musical de su padre y hermano, e incluso realizan presentaciones en vivo.

Comunicado de la Dinastía Elizalde ı Foto: Redes Sociales

¿Cuántos hijos tuvo Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde no tuvo hijos, pues la descendencia del Gallo de Oro consta de tres hijas reconocidas:

Gabriela Elizalde: La mayor de las tres, hija de su único matrimonio, Gabriela Sabag

Valeria Elizalde: Hija de Blanca Vianey Durán

Valentina Elizalde: Hija de Azucena Rincón, conocida como “La Potrilla de Oro”, pues también se dedica al regional mexicano

Pese a ser hijas de distintas madres, Valentín Elizalde siempre estuvo presente para las tres, tratando de crear reacuerdo junto a ellas sin hacer distinciones, de acuerdo con la información que se conoce.

Valentín Elizalde junto a sus tres hijas ı Foto: Especial

Por medio de redes sociales, Valentina comparte algunos momentos de su vida, e incluso ha continuado haciendo música, tal como su padre, compartiendo lo orgullosa que se siente de él y de su abuelo.

En el video de la canción “Sobre La Tumba de Mi Padre”, estrenado el 12 de junio del 2017, Valentina, Valeria, y Gabriela, cantan una canción en tributo a su padre, la cual está incluida en el álbum“Tributo a Valentín Elizalde” del 2017.

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