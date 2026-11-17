LA CANTANTE y autora inglesa Raye encabeza las nominaciones a los Premios Grammy 2027, anunció ayer la Academia de la Grabación.

La intérprete compite por 11 premios para la ceremonia del próximo mes de febrero de 2027: Grabación, Canción y Álbum del Año —la primera vez que la nominan en esas grandes categorías—, además de Compositor del Año no Clásico y nominaciones de Pop y Video Musical.

Raye, quien aprovecha el éxito de su álbum aclamado por la crítica This Music May Contain Hope, suma 15 nominaciones al Grammy a lo largo de su carrera. Sin embargo, nunca ha ganado uno.

El Tip: LOS PREMIOS se transmitirán el 7 de febrero, en vivo por ABC por primera vez desde 1972, desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles.

Por su parte, la cantante española Rosalía, recién llegada de su victoria al álbum del año en los Latin Grammy de la semana pasada por su vanguardista Lux, sigue a la cantante Raye con nueve nominaciones. Es candidata en Grabación, Canción y Álbum del Año, además de Interpretación Pop Solista, Interpretación de Música Alternativa, Álbum de Música Alternativa, Canción Latina, Interpretación de Música Global y Video Musical.

Después de ella aparecen Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers y la debutante Ella Langley, empatadas con siete menciones cada una.

Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean, ganadora de Mejor Artista Nuevo en 2026, tienen seis nominaciones cada uno.

También hay mexicanos nominados, entre ellos Carín León por su disco MUDA en la categoría Mejor Álbum Pop Latino, convirtiéndose en el primer artista nacional en competir por ese gramófono. En dicho material introduce el pop, el soul, el ska y la salsa.

Disputa en esta categoría con No me arrepiento de sentir tanto, de Karol G; Femme Fatale, de Mon Laferte; ¿Dónde es el después?, de Rawayana, y Bendito Verano, de Elena Rose.

Otro mexicano es Carlos Rivera, quien aspira al galardón a Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano) por su producción discográfica ¡Vida México!, en la que celebra las tradiciones y el legado musical del país, acompañado del mariachi. Competirá con Lo que me falta por llorar, de Grupo Frontera; Aunque me duela, de Lupita Infante; La madrina, de Mari Nobre, y Dinastía (Deluxe), de Peso Pluma y Tito Doble P.

Este año, la Academia creó cinco nuevas categorías, incluida la de Interpretación de Música Pop Asiática, para celebrar lanzamientos de K-pop, J-pop, C-pop y más. Algunos fans vieron el cambio como una barrera racializada.