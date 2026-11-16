El novio de internet que regalaron, también conocida en inglés por el nombre The hand me down xxl online boyfriend es un drama creado con Inteligencia Artificial sobre un joven que se esfuerza por amor y es traicionado.

¿De qué trata El novio de internet que regalaron?

El novio de internet que regalaron sigue la historia de Noé, un joven que motivado por el amor, decide cambiar por completo su apariencia física para encontrarse por primera vez con la mujer con la que mantiene una relación por Internet.

Después de perder más de 50 kilos, se convierte en uno de los estudiantes más atractivos de su universidad. Sin embargo, antes de concretar el encuentro descubre una desagradable sorpresa: su novia virtual lo rechazó al enterarse de que anteriormente tenía sobrepeso y decidió regalar su cuenta a otra joven.

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Cuando Noé comienza su vida universitaria, su transformación llama la atención de sus compañeros. Allí conoce a la chica que heredó la cuenta con la que conversaba por internet. A diferencia de su antigua novia, ella es sincera y demuestra interés por él sin juzgar su apariencia.

¿Dónde ver El novio de internet que regalaron?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través diversas plataformas como ShortMax. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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Disfrazada de niña delicada, la verdugo: Nayeli aparenta ser la hija frágil que los Bravo recuperaron. En un primer momento, ella no puede abrir una botella, pero fue una campeona enmascarada del circuito de boxeo y obtuvo diez títulos consecutivos. Cuando ocho gimnasios humillan a su familia y le lanzan unos guantes, Nayeli baja las escaleras. Esta vez no finge: recuperará cada letrero y demostrará que no es débil, solo perezosa.

Te traicioné para salvarte: Nicolás era un talentoso violinista que desapareció tras una aparente traición a Lucía, la fría reina de la mafia, cuya vida salvó un donante de riñón anónimo. Tres años después, ante una cirugía que podría costarle la vida, regresa para verla una última vez. Se reencuentran en un lujoso hotel: ella busca venganza; él guarda silencio. ¿Podrá Lucía entender el silencioso amor de Nicolás?

La besaba y la hería al mismo tiempo: Chloe decidió fingir que había abortado para salvar la carrera de Christine, su novia que tenía un excelente futuro como piloto y quería casarse con ella. Chloe optó por desaparecer y formar una vida nueva. Seis años después, se reencontraron en el aeropuerto. Christine era capitana de élite y Chloe, madre soltera y empleada de la sala VIP.

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