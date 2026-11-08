Me Pagaba por Dormir a Su Lado

Me Pagaba por Dormir a Su Lado es una serie en formato vertical animada creada mediante Inteligencia Artificial (IA), que acumula decenas de millones de reproducciones. En La Razón te contamos de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.

¿De qué trata Me Pagaba por Dormir a Su Lado?

Durante una década, Sofía fue la única persona capaz de aliviar el insomnio de Alejandro, un adinerado heredero que jamás valoró sus sentimientos y la utilizó como una simple compañía para dormir.

Harta de los desprecios y de una relación marcada por la indiferencia, decide poner fin a ese capítulo de su vida, rechaza renovar su acuerdo con él y se marcha a España para cumplir su sueño de estudiar medicina.

Su partida sacude por completo a Alejandro, quien finalmente comprende que estaba enamorado de ella. Decidido a recuperarla, lucha por una segunda oportunidad, pero Sofía ya encontró independencia, confianza y una nueva forma de vivir.

Me Pagaba por Dormir a Su Lado ı Foto: Captura de pantalla

Me Pagaba por Dormir a Su Lado: ¿Dónde ver el drama viral animado?

Me Pagaba por Dormir a Su Lado es una serie en formato vertical animada, creada mediante IA, que forma parte del catálogo de la plataforma ShortMax, la cual está disponible para descargar de su app móvil gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 25 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros ocho episodios pueden verse sin costo alguno.

Puedes ver una versión muy similar de esta historia en YouTube, con el título No puedo dormir sin ti.

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