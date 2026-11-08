Palacio: Elenco completo de la serie de Netflix

Netflix apuesta una vez más por la ficción histórica y lanzó Palacio, una serie que se centra en los acontecimientos del 6 y 7 de noviembre de 1985 que tuvieron lugar en Bogotá, Colombia, cuando un comando de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) tomó por la fuerza el Palacio de Justicia.
La producción se estrenó el viernes 6 de noviembre de 2026, una fecha que coincide con el aniversario número 41 de este hecho que dejó 94 personas fallecidas y, al menos, 11 desaparecidas.
En La Razón te contamos quiénes son los talentosos intérpretes que forman parte del elenco y cuáles son sus personajes en la serie.
Palacio: Este es el elenco completo de la serie de Netflix
Los actores y actrices encargados de dar vida a la historia basada en los hechos del 6 de noviembre de 1985, en el Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia, son:
- Natalia Reyes como Pilar Navarrete
- Carlos Manuel Vesga como el coronel Alfonso Plazas Vega
- Robinson Díaz como Belisario Betancur
- Luna Baxter como Olga Behar
- Mariana Gómez como La Mona
- Santiago Alarcón como Alfonso Reyes Echandía
- Nicole Santamaría como Ángela María Buitrago
- Andrés Castañeda como Eduardo Umaña
- Camilo Amores como Jimmy Beltrán
- Jacobo Millán como Santiago Álvarez
- Santiago Londoño como Elvencio Ruiz
- José Restrepo como Yesid Reyes
- Nicolás Montero como Jaime Castro
- Rafael Zea como el general Víctor Delgado Mallarino
- Fernando Lara como el general Vega Uribe
- Valentina Acosta como Noemí Sanín
- Julián Zuluaga como Checho
- Nelson Camayo como Luis Otero
- Jaisson Jeack como Alfonso Jacquin
- Irina Loaiza como Irma Franco
- Rodrigo Rodríguez como Almarales
- Jorge Andrés Ruiz como el general Arias Cabrales
- Carlos Vergara como Enrique Parejo
Tráiler de Palacio:
A continuación, te compartimos el tráiler oficial en español de la serie Palacio, disponible en Netflix. La primera temporada tiene ocho episodios, según confirmó la plataforma de streaming.
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