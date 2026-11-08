Palacio: Elenco completo de la serie de Netflix

Netflix apuesta una vez más por la ficción histórica y lanzó Palacio, una serie que se centra en los acontecimientos del 6 y 7 de noviembre de 1985 que tuvieron lugar en Bogotá, Colombia, cuando un comando de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) tomó por la fuerza el Palacio de Justicia.

La producción se estrenó el viernes 6 de noviembre de 2026, una fecha que coincide con el aniversario número 41 de este hecho que dejó 94 personas fallecidas y, al menos, 11 desaparecidas.

En La Razón te contamos quiénes son los talentosos intérpretes que forman parte del elenco y cuáles son sus personajes en la serie.

Palacio: Este es el elenco completo de la serie de Netflix

Los actores y actrices encargados de dar vida a la historia basada en los hechos del 6 de noviembre de 1985, en el Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia, son:

Natalia Reyes como Pilar Navarrete

Carlos Manuel Vesga como el coronel Alfonso Plazas Vega

Robinson Díaz como Belisario Betancur

Luna Baxter como Olga Behar

Mariana Gómez como La Mona

Santiago Alarcón como Alfonso Reyes Echandía

Nicole Santamaría como Ángela María Buitrago

Andrés Castañeda como Eduardo Umaña

Camilo Amores como Jimmy Beltrán

Jacobo Millán como Santiago Álvarez

Santiago Londoño como Elvencio Ruiz

José Restrepo como Yesid Reyes

Nicolás Montero como Jaime Castro

Rafael Zea como el general Víctor Delgado Mallarino

Fernando Lara como el general Vega Uribe

Valentina Acosta como Noemí Sanín

Julián Zuluaga como Checho

Nelson Camayo como Luis Otero

Jaisson Jeack como Alfonso Jacquin

Irina Loaiza como Irma Franco

Rodrigo Rodríguez como Almarales

Jorge Andrés Ruiz como el general Arias Cabrales

Carlos Vergara como Enrique Parejo

Tráiler de Palacio:

A continuación, te compartimos el tráiler oficial en español de la serie Palacio, disponible en Netflix. La primera temporada tiene ocho episodios, según confirmó la plataforma de streaming.

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