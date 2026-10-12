La Chispa del Amor: Reparto de la serie de Netflix con Kim-young Kwang y Chae Soo-bin

La nueva serie de Netflix, La Chispa del Amor, es el nuevo drama coreano que ha conquistado en la plataforma de streaming con su historia que mezcla al amor con la ficción y la comedia de una manera bastante peculiar.

¿De qué trata La Chispa del Amor?

La Chispa del Amor sigue la historia de Baek Ho-rang, un apuesto y reservado heredero de tercera generación de un importante conglomerado financieron, quien esconde un secreto.

Resulta que el cuerpo del hombre padece una extraña condición médica y energética en la que su vitalidad y ritmo cardíaco decaen drásticamente cuando se expone a altos niveles de estrés o emociones intensas, dejándolo literalmente “sin batería”.

Por otro lado, Na Bo-bae es una joven guionista optimista y trabajadora que cuenta con un don inusual, pues su organismo genera y almacena una carga de energía bioeléctrica inusualmente alta.

El destino los cruza a ambos y cambia la dinámica de sus vidas, después de que se percatan de que ella es la única persona capaz de mantener a su corazón encendido y en funcionamiento, por lo que él buscará mantenerla cerca a toda costa.

Reparto de La Chispa del Amor

Kim Young-kwang es Ho Rang

Kim Young-kwang es el actor detrás del protagonista masculino, un hombre cuyo corazón artificial está perdiendo batería y termina por depender de la habilidad particular de Bo-bae.

El actor pasó de ser modelo a conseguir una sólida carrera en los k-dramas al participar en series como Pinocchio, D-Day, Lookout, Hello, Me!, Somebody, Call It Love, Evilive y Trigger.

Chae Soo-bin es Na Bo-bae

Chae Soo-bin es la protagonista de la historia y da vida a una guionista de televisión con poderes eléctricos. La actriz es conocida por combinar dramas románticos con producciones de géneros alternativos.

I’m Not a Robot, Love Alarm, Forecasting Love and Weather, Where Stars Land y Strong Woman Do Bong-soon son algunas de las series en las que ha participado anteriormente.

Cha Woo-min es Ji Eun-ho

El actor da vida a un fan de Bo-bae que forma parte del círculo de personajes de la historia. Antes, Cha Woo-min ha participado en producciones como Mr. Queen y la película The Book of Fish.

El resto del elenco se compone por los siguientes actores y personajes:

Jung Jae-kwang como Choi Do-yun

Shin Do-hyun como Han Seol-hui

Heo Dong-won como Yun Jae-ho

Kim Mi-kyung como Kong Man-seol

Yang Hyun-min como Yeom Min-gyu

Kim Ah-young como Cho Seo-jeong

Gong Min-jeung como Na Ji-hye

La Chispa del Amor se estrenó en Netflix este 9 de octubre de 2026 y se estreno a nivel internacional con nombres como Take Charge of My Heart, Recharge Me o Cárgame la batería.

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