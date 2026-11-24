Después de varios años alejada del teatro, María Rojo regresa a los escenarios con Agosto. Condado de Osage, de Tracy Letts, al lado de Arcelia Ramírez y bajo la dirección de Diego del Río. Aunque suma siete décadas de trayectoria, en entrevista con La Razón, la actriz reconoce que volver implica enfrentarse nuevamente al miedo, a la exigencia y a la posibilidad de no cumplir con las expectativas del público.

“Nunca creí que me iba a aventar cinco años sin hacer teatro. Y descubrí muchas cosas que antes decía de este arte. Pensaba que me iba a cansar de hacer todo igual, pero no es cierto, cada función es distinta”, expresa.

El Dato: El montaje reúne a Angélica Bauter, Ana Guzmán Quintero, Pilar Flores del Valle y Héctor Kotsifakis, además de la actuación especial de Juan Carlos Colombo.

La actriz reconoce que su regreso también está acompañado de incertidumbre. Los reconocimientos y el cariño del público no han eliminado el temor a equivocarse, especialmente ante un personaje que exige una entrega emocional constante.

“Las actrices sí estamos locas. Tal vez otra gente tenga mucho miedo al ridículo. Yo tengo mucho miedo porque he sido muy querida por el público, porque he sido premiada, soy de las más premiadas en el cine, tengo tanto, y no hacerlo bien me da mucho miedo”, confiesa la actriz de 83 años.

Con 70 años de carrera, María Rojo tampoco considera que la experiencia sea suficiente para construir una interpretación. No se fía nunca.

“No creo en la experiencia y considero que si no tienes un director, no lo haces. Y otra cosa: yo no sabría dirigir nunca, porque apenas puedo con mi cabeza para interpretar un personaje”, comenta entre risas.

Su reconocimiento hacia el director Diego del Río va más allá de encabezar una obra. Considera que su sensibilidad le permite entender emociones y circunstancias que no necesariamente forman parte de su propia vida.

“Es raro encontrar un director que sabe ser actor. ¿Cómo puede saber de los problemas que tengo yo, por ejemplo, a esta edad? Tiene que ser otra forma de acercarse a los seres humanos, y yo creo que él se acerca al teatro y a los intérpretes con amor”, afirma.

La posibilidad de compartir escenario con Arcelia Ramírez fue otro de los motivos que hicieron atractivo el proyecto. Ambas actrices encarnan por primera vez una relación de madre e hija, un encuentro que Diego del Río deseaba concretar desde hacía años.

“Son actrices elementales de nuestro teatro, del cine, y que nunca habían sido mamá e hija. Además, lo queríamos”, explica el director, quien recuerda que la idea surgió durante su trabajo con María Rojo en El chofer y la señora Daisy, hace aproximadamente 14 años.

“Le dije: Hay una obra que sería genial hacer”, recuerda sobre aquella conversación que sembró el proyecto que se estrena el próximo 28 de noviembre.

La pieza del dramaturgo estadounidense Tracy Letts, ganador del Premio Pulitzer de Drama en 2008, precisamente por esta obra, coloca a una familia frente a sus secretos, resentimientos y heridas durante un reencuentro. En el centro está Violeta, personaje de María Rojo, una mujer cuya dependencia a las pastillas afecta profundamente la relación con sus hijas.

Para María Rojo, el reto estuvo en atravesar los diferentes estados emocionales del personaje sin quedarse en una interpretación superficial.

“Esta obra la sientes como si casi, casi, la estuvieras viviendo. No existe alguien que la está narrando, sino que te adentras en el mundo de los personajes”, explica la exsenadora.

La intensidad del proceso también se ha reflejado en los ensayos, en los cuales las actrices han encontrado momentos emocionalmente exigentes. María Rojo recuerda particularmente una experiencia de Arcelia Ramírez.

“Arcelia estaba deshecha en un ensayo. Dijo: ‘Me había dolido desde la médula, desde acá, desde el ADN”, relata.

Para María Rojo, ahí está precisamente el sentido de ensayar. “Todos vamos descubriendo cada día, porque estamos viendo los avances que va teniendo cada quien. De eso se tratan los ensayos”, resalta.

Para el director Diego del Río, Agosto. Condado de Osage representa un desafío actoral, porque no es una historia que pueda resolverse únicamente contando los acontecimientos. El montaje exige entrar en las contradicciones de sus personajes y mostrar aquello que muchas veces permanece oculto en las relaciones familiares.

“Es un texto maravilloso, muy profundo y complejo, tiene muchos matices. Realmente, para hacer esta obra necesitaba un elenco de gente muy valiente, porque no es un montaje que se pueda resolver anecdóticamente. Es una obra en la que uno tiene que meterse al infierno, a lo más profundo del inframundo del alma humana”, concluyó.

Agosto. Condado de Osage

Cuándo: del 28 de noviembre al 13 de diciembre

Dónde: Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico

Horarios: jueves y viernes a las 19:00 horas, y sábados y domingos a las 18:00 horas, excepto el 28 de noviembre, a las 17:00, y el 29 de noviembre, 16:00.