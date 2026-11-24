El cantante Luis Miguel emocionó a sus fans cuando hizo un misterioso anuncio en Spotify, lo que encendió las alertas de los seguidores quienes afirman que se viene música nueva de El Sol.

A través de la cuenta oficial de Spotify en todas sus redes sociales se publicó una imagen de Luis Miguel con un sol detrás de él.

Lo más relevante de la publicación fue el mensaje con el que ésta fue acompañada: “@luismiguel 3 de diciembre”.

El pasado mes de octubre se dio a conocer que supuestamente Luis Miguel estaría trabajando en un nuevo disco tras la filtración de una fotografía suya en un estudio de grabación.

El músico estadounidense Paul Jackson Jr. publicó en su cuenta de Instagram una foto donde aparece en un estudio junto a Luis Miguel y al productor musical Dave Reitzas.

Aunque la imagen fue borrada poco tiempo después de su publicación, los seguidores del cantante la rescataron y viralizaron en redes sociales, desatando especulaciones sobre el lanzamiento de nueva música.

¿Desde cuando no saca disco nuevo Luis Miguel?

Luis Miguel no lanza un álbum de estudio desde el 24 de noviembre de 2017, fecha en la que publicó ¡México por siempre!, un disco de música ranchera con 14 temas.

Si se considera únicamente material pop con canciones inéditas, la pausa es todavía más larga: su último álbum de ese estilo fue Luis Miguel, lanzado el 14 de septiembre de 2010.

Debido a estas pausas tan largas, los fans de Luis Miguel están muy emocionados de que saque música nueva, además El Sol tiene programa una gira para el 2027 por lo que si saca material nuevo, es posible que la gire sea de su nuevo disco.

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