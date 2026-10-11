Hace unas horas se filtró una imagen de Luis Miguel dentro de un estudio de grabación, lo que desató especulaciones entre sus seguidores sobre que el cantante alista un posible regreso musical.

La fotografía circuló en redes sociales pese a que fue eliminada poco tiempo después de haberse publicado, causando curiosidad e intriga entre los fans del Sol de México.

¿Luis Miguel alista álbum? Se filtra una FOTO del cantante en un estudio de grabación

A través de Instagram, el músico estadounidense Paul Jackson publicó una fotografía en donde aparece junto a Luis Miguel y el productor musical Dave Reitzas en un estudio de grabación.

Esta imagen levantó sospechas de que el Sol de México está trabajando en nueva música. No obstante, poco después, fue eliminada.

Publicación de Paul Jackson Jr. y Luis Miguel en un estudio de grabación ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Paul Jackson Jr., quien publicó la foto de Luis Miguel en el estudio de grabación?

Paul Milton Jackson Jr. es un compositor, arreglista, productor y guitarrista estadounidense de jazz fusión urbano; nació el 30 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California, EU.

Jackson sabía a la edad de quince años que quería convertirse en músico profesional, así que, unos años más tarde asistió a la Universidad del Sur de California, donde se especializó en Música.

Ha apoyado con arreglos y composiciones melódicas a artistas como Michael Jackson, en los álbumes Thriller, Bad, Dangerous, HIStory y Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix. Además, ayudó a The Temptations, Whitney Houston, Alexander O’Neal, Five Star, Howard Hewett, Thomas Anders, Patti LaBelle y Luis Miguel, a roqueros como Chicago y Elton John.

Paul Jackson Jr. también ha orientado a músicos de jazz como George Duke, George Benson, Dave Koz, Al Jarreau, David Benoit, Marcus Miller y Kirk Whalum, y artistas cristianos como Leon Patillo, Don Moen, Ron Kenoly y Marcos Vidal.

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