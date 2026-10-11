Futbol Mexicano

¿Qué pasó ahí? Brian Rodríguez insulta gravemente al árbitro y no vio la tarjeta roja “chupapi…” (VIDEO)

Brian Rodríguez se encendió durante el partido ante Monterrey y se salvó de ver la tarjeta roja después de insultar gravemente al cuarto árbitro

Brian Rodríguez insultó al cuarto árbitro.
Brian Rodríguez insultó al cuarto árbitro. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

El América vs. Monterrey se jugó con mucha intensidad y no solo entre los dos equipos; también existieron piques con los árbitros, que fueron cuestionados por su trabajo en el Estadio Azteca. Brian Rodríguez fue uno de los que se enganchó con el cuarto árbitro y se salvó de ver la tarjeta roja en el compromiso.

El delantero uruguayo se levantó del césped después de recibir una falta, nunca le quitó la mirada de encima y le dijo: “La conch... de tu madre, la conch... de tu madre, chupapij..., chupapij...”. A Brian Rodríguez no le bastó con insultar en una ocasión al cuarto silbante, sino que se lo repitió en dos ocasiones y el juez nunca dijo nada al árbitro central para que amonestara al dorsal ‘7′ de las Águilas.

Exárbitros mexicanos reaccionan a la acción de Brian Rodríguez con el cuarto árbitro

La acción de Brian Rodríguez con el cuarto árbitro del compromiso fue inaceptable, ya que no fue un reclamo como tal, fue un insulto directo en contra del cuarto silbante que se quedó de brazos cruzados. Exárbitros mexicanos reaccionaron a esta acción.

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Francisco Chacón dejó en claro que “la falta de dignidad del cuarto Árbitro Jonathan Peinado, las rayadas de madre de Brian Rodríguez que se come, una pena tener árbitros tan tibios y faltos de carácter. Brian Rodríguez tenía que ser expulsado”.

Por su parte, Fernando ‘El Cantante’ Guerrero expresó que lo ocurrido con Brian Rodríguez fue “VERGONZOSO. Vaya insultos de Bryan del América hacia el cuarto árbitro. Esto es de tarjeta roja y es inaceptable que un árbitro se deje insultar de esa manera. Los árbitros sin personalidad y poca dignidad al dejar estas actitudes sin sanción”.

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