Aficionados del América viven momentos de terror con un caballo suelto entre ellos (VIDEO)

La afición del América se reunió afuera de la Puerta 1 del Estadio Azteca para recibir el autobús de su equipo de cara a los festejos del 110 aniversario de las Águilas, pero no todo fue color de rosas, ya que uno de los caballos de la policía que se encontraba salvaguardando las inmediaciones comenzó a correr sin si jinete.

En el video se puede ver que el animal se espantó por los cohetes que lanzaron los aficionados en la llegada del equipo al Coloso de Santa Úrsula, razón por la que dejó a su jinete tirado y corrió a la puerta del Estadio Azteca. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores gracias a que los fans estaban detrás de las vallas.

🚨 Momentos de tensión en el recibimiento del América 🚨



Un caballo se soltó al policía y se fue en dirección al Estadio Banorte 🏟️⚠️



Sebastián García | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/PY6mjAgt5R — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 11, 2026

América quiere ganarle al Monterrey en su 110 aniversario

El equipo de Guillermo Almada se presentó en el Estadio Azteca para celebrar su 110 aniversario enfrentando al Monterrey, uno de los partidos más llamativos de la Jornada 11 del Apertura 2026 por el nivel que han mostrado ambas instituciones a lo largo del certamen.

El equipo azulcrema se encuentra en una nueva etapa después de la salida de André Jardine y la llegada de Matías Almeyda, quien celebra su primer torneo al frente del conjunto capitalino que sigue en busca de un trofeo internacional desde hace 10 años.

El América no puede darse el lujo de caer en el marcador ante los Rayados, ya que la fiesta que armaron para festejar su 110 aniversario se vería mermada con un marcador negativo ante el equipo de la Sultana del Norte.

DCO