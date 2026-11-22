Continúa la Semana 11 de la National Football League y el partido del Monday Nigth Football cierra la onceava fecha del torneo. Los Commanders recibirán a los Bengals en casa para disputar el juego en Prime Time y que es el último antes de que arranque la jornada del Thanksgiving Day.

Después del partido entre los 49ers y los Vikings, ya no quedan juegos internacionales por disputarse, así que todo lo que resta se disputará en territorio estadounidense hasta que finalice la campaña con el Super Bowl en febrero.

On the move for MNF. pic.twitter.com/JnatVUqJyd — Cincinnati Bengals (@Bengals) November 22, 2026

Dónde ver EN VIVO y GRATIS Washington Commanders vs Cincinnati Bengals

La NFL continúa con la Semana 11 del torneo y el partido de lunes por la noche será entre los Washington Commanders y los Cincinnati Bengals que se enfrentan este lunes 23 de noviembre. El duelo inicia a las 19:15 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Disney+ y ESPN.

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Fecha: lunes 23 de noviembre

Hora: 19:15 horas

Estadio: Del Noroeste

Transmisión: Disney+ y ESPN

Commanders recibirá a Bengals con marca negativa en la campaña

Los Commandes han tenido una complicada temporada con varias lesiones y resultados que no los han acompañado para mantenerse en lo más alto de su división.

El equipo de Washington recibe a los Bengals en el Monday Nigth Football de la Semana 11 y Joe Burrow tiene la misión de salir con la victoria de la capital estadounidense para llegar a ocho conquistas en la campaña.

Aunque los Commanders no dejarán que sea un día de campo para los de Cincinnati y también pelearán por llevarse la victoria para pelear por el liderato de su división que es una de las más flojas en la actual campaña de la NFL.

DCO