Majo Aguilar fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano en la previa al partido entre los 49ers y los Minnesota Vikings. La artista mexicana demostró su temple frente a miles de aficionados y lo hizo muy bien al entonar el lábaro patrio.

La afición se levantó de su asiento y se retiró sus gorras para entonar el Himno Nacional Mexicano y al final le rindieron aplausos a Majo Aguilar que realizó muy bien su trabajo al no equivocarse en la letra, algo que ha ocurrido en el pasado con diferentes cantantes que son invitados a los eventos deportivos.

Majo Aguilar entonó increíble el Himno Nacional de México en el Estadio Azteca para el partido de la NFL, qué hermosa voz tiene😍❤️



Y el grito de Viva México!🇲🇽✨ pic.twitter.com/VRUqccrRpX — Roberto Haz (@tudimebeto) November 23, 2026

Majo Aguilar ya demostró en el pasado el amor que tiene por México

No es la primera vez que Majo Aguilar es invitada a un evento deportivo de talla mundial para entonar el Himno Nacional de México, ya que hace algunos años se presentó en una pelea del Canelo Álvarez y también realizó su trabajo al pie de la letra.

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Aunque, en el partido de la National Football League podía ser un nivel más complicado al estar frente a más de 80 mil personas en el Estadio Azteca, pero la artista demostró su temple para realizar esto en eventos masivos.

Al final de entonar el lábaro patrio, Majo Aguilar no dudó en animar aún más a la afición mexicana que se dio cita en el Estadio Azteca y gritó “Viva México” por lo que se ganó varios una ovación por parte de los fans que abarrotaron las gradas del Coloso de Santa Úrsula.

DCO