Este domingo se juega en el Estadio Azteca el sexto juego de temporada regular de la NFL en México, y uno de los equipos protagonistas son los San Francisco 49ers, que es de los equipos con más visitas al país. Su rival este domingo son los Minnesota Vikings.

Los 49ers se convertirán en el equipo con más juegos oficiales en territorio mexicano al llegar a tres. Su historia empezó en 2005 en el primer duelo fuera de carácter de exhibición, cuando perdieron ante Arizona. Repitieron en 2022, con victoria frente a los propios Cardinals.

Mexico City coming 🔜 pic.twitter.com/3XtBYlz90Y — San Francisco 49ers (@49ers) November 19, 2026

Cuatro años después, serán los propios Niners quienes rompan con la sequía sin juegos de la NFL en México y lo hacen ante los Vikings, que nunca han estado en suelo tricolor.

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Todos los juegos de los 49ers en México

2005-San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals

2022-San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

2026-San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

49ers, a un juego de empatar a Vaqueros

Si bien, los 49ers son el equipo con más juegos oficiales en México, es la franquicia de los Dallas Cowboys el equipo que más veces se ha presentado en el país con cuatro, pero todas de pretemporada.

Los Vaqueros jugaron en 1994, 1996, 1998 y 2001 en México ante los Houston Oilers, Kansas City Chiefs, New England Patriots y Oakland Raiders, respectivamente. El choque ante los Jefes fue en Monterrey, los demás en la Ciudad de México.

¿Cuándo fue el primer juego de la NFL en México?

La historia de la NFL en México se remonta a 58 años, pues en 1968 iba a ser el primer país en el que se jugara un partido de pretemporada, entre Eagles y Lions, pero el movimiento estudiantil retrasó su llegada y el juego se canceló. Philadelphia y Detroit sí se enfrentaron fuera de Estados Unidos, pero fue en Tokio, en 1976.

La pasión de los fans mexicanos por el futbol americano provocó que en 1978 dos equipos de la liga se enfrentaran por fin en territorio nacional, pero no fue en el Estadio Azteca, sino en el Ciudad de los Deportes con las Águilas enfrentándose a New Orleans.

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