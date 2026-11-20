La National Football League (NFL) se prepara para una noche muy mexicana en el Estadio Azteca en el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, pero no es la primera vez que la mejor liga de futbol americano viene al país para un compromiso de temporada regular.

El primer juego que se llevó a cabo en México fue en 1978 cuando los New Orleans Saints vencieron 14-7 a los Philadelphia Eagles en el Estadio Ciudad de los Deportes. La otra ocasión que no se disputó el partido en el Coloso de Santa Úrsula fue en 1996 cuando el Estadio Universitario recibió a Chiefs y Cowboys para un juego de pretemporada.

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En una esquina los Minnesota Vikings y en la otra los San Francisco 49ers 🏈🤼



Nos vemos el domingo 22 en el Mexico City Game ¡Ya no falta nada! 🏟️🇲🇽



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¿Quién es el equipo que más veces ha disputado el partido en México?

México es el primer país, fuera de Estados Unidos, que lidera el número de aficionados con casi 40 millones de seguidores, es por eso que la NFL decidió volver al país después de cuatro años de ausencia por las remodelaciones del Estadio Azteca.

El equipo con más participaciones en México son los Dallas Cowboys. El equipo de Texas tiene cuatro participaciones en el país, que fueron en 1994, 1996, 1998 y 2001, todos de pretemporada o exhibición.

Después de Dallas, los equipos que más juegos tienen en México son San Francisco y Raiders con tres participaciones, contando la de este año para los 49ers. El equipo de la Bahía tiene una victoria y una derrota a falta de lo que ocurra este fin de semana ante los Vikings.

Estamos tan cerrrca 😍🇲🇽



Este domingo por la noche será especial y será EN NUESTRA CASA 🤩‼️



¿Vas con 49ers o Vikings? 👀



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Estos son todos los juegos que se han disputado en México

Desde 1978 la NFL decidió traer a sus equipos a México y aunque no ha sido de manera consecutiva, la liga de futbol americano no olvida a la afición mexicana.

Pretemporada

New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles - Estadio Ciudad de los Deportes - 1978

Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys - Estadio Azteca - 1994

Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys - Estadio Universitario - 1996

Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos - Estadio Azteca - 1997

New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys - Estadio Azteca - 1998

Indianápolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers - Estadio Azteca - 2000

Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders - Estadio Azteca - 2001

Temporada regular

Arizona Cardinals 31-14 San Francisco 49ers - Estadio Azteca - 2005

Oakland Raiders 27-20 Houston Texans - Estadio Azteca - 2016

New England Patriots 33-8 Oakland Raiders - Estadio Azteca - 2017

Kansas City Chiefs 24-17 Los Ángeles Chargers - Estadio Azteca - 2019

San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals - Estadio Azteca - 2022

Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers - Estadio Azteca - 2026

El partido entre los 49ers y Vikings arranca en punto de las 19:20 horas para disfrutar de uno de los mejores Thursday Nigth Football en la temporada.

DCO