La National Football League (NFL) está lista para volver a México después de cuatro años de ausencia por las remodelaciones del Estadio Azteca para el Mundial 2026. Los equipos que visitarán la Ciudad de México son San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Ambos equipos llegan en un buen momento y es un compromiso de pronóstico reservado, ya que los 49ers tienen marca de 8-1 y los Vikings presumen un récord de 7-2, así que son dos equipos contendientes para el título y la afición mexicana tendrá la dicha de ver este choque de titanes.

Estamos tan cerrrca 😍🇲🇽



Este domingo por la noche será especial y será EN NUESTRA CASA 🤩‼️



¿Vas con 49ers o Vikings? 👀



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Dónde ver EN VIVO y GRATIS San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

La NFL está a horas de presentarse en México de nuevo y el partido elegido es entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers que se enfrentan este domingo 22 de noviembre. El duelo inicia a las 19:20 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Canal 5, Disney+, ESPN y ViX Premium.

Fecha: domingo 22 de noviembre

Hora: 19:20 horas

Estadio: Azteca

Transmisión: Canal 5, Disney+, ESPN y ViX Premium.

Conociendo un poco de la Ciudad de México 🇲🇽🗺️ ¡Hoy fue el turno de visitar el barrio de Coyoacán! pic.twitter.com/6CZ5Qe5nGd — NFL México (@nflmx) November 20, 2026

¿Cuál fue el último partido de la NFL en México?

Se terminó la espera y la National Football League volverá a México para que los aficionados puedan disfrutar en vivo de un partido de la mejor liga de futbol americano, pero pasaron cuatro años desde la última vez que el emparrillado llegó al Estadio Azteca.

La última vez fue en 2022 cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el Coloso de Santa Úrsula y antes de ello en 2019 los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers protagonizaron el compromiso en México.

DCO