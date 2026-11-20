Cristiano Ronaldo no pierde el tiempo y sigue marcando goles para acercarse a la meta que tiene en mente, los 1000 goles. El delantero portugués volvió a la actividad con el Al-Nassr en el partido ante el Al-Ahli y marcó el primer gol del encuentro para inaugurar el marcador.

El Al-Ahli intentaba salir de su campo y perdieron la pelota en la frontal del área, donde apareció Cristiano Ronaldo para disparar de primera intención al poste más lejano de Edouard Mendy, quien poco pudo hacer para detener el remate del astro portugués que celebró en uno de los banderines de tiros de esquina con su famoso “SIIIUUU”.