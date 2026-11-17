Antoine Griezmann compartió la cancha con Cristiano Ronaldo como rival en varias ocasiones en LaLiga de España como jugador del Atlético de Madrid. El delantero francés recordó al portugués tras su retiro de la Selección de Portugal y dejó en claro que CR7 será difícil reemplazarlo.

“Es una leyenda absoluta, máquina de trabajar, de hacer goles y de ganar. Me la pasé muy bien jugando contra él y la verdad que lo que ha hecho para Portugal es histórico y va a ser duro reemplazarlo”, comentó Antoine Griezmann.

🌟 Antoine Griezmann se deshace en elogios hacia Cristiano Ronaldo



😅 “Va a ser duro reemplazarlo”



🤝 “Es una leyenda absoluta”



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Antoine Griezmann sufrió las grandes actuaciones de Cristiano Ronaldo

Antoine Griezmann formó parte del Atlético de Madrid mientras Cristiano Ronaldo vestía la camiseta del Real Madrid y el delantero francés sufrió las grandes actuaciones que tuvo CR7 como futbolista merengue.

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En varias ocasiones, Griezmann tuvo que ver la caída de su equipo en el derbi madrileño con goles, dobletes o hasta tripletes de CR7 en el compromiso, razón por la que el Principito laureó al astro portugués que dejará una huella en varios futbolistas que tuvieron la oportunidad de enfrentarlo a nivel de clubes o de selección.

En la actualidad cada uno tomó un camino diferente en sus carreras, Cristiano Ronaldo sigue mostrando su calidad en el Al-Nassr y Antoine Griezmann se mudó a Estados Unidos para continuar con su trayectoria en el Orlando City de la Major League Soccer (MLS)

Cristiano Ronaldo en uno de sus últimos juegos con Portugal. ı Foto: Instagram @cristiano

Antoine Griezmann también puso fin a su historia con Francia

En su momento, Antoine Griezmann era el jugador a seguir de la Selección de Francia y después de conseguir todo lo posible con Les Blues, decidió ponerle fin a su historia con su escuadra nacional en septiembre de 2024.

El Principito debutó en 2014 en un partido ante Países Bajos y desde ese momento fue un constante en las convocatorias de Francia. Su último juego fue ante Bélgica el 9 de septiembre con una victoria por marcador de 2-0.

El actual jugador del Orlando City consiguió con Francia la Copa del Mundo, la UEFA Nations League, la Eurocopa y un subcampeonato del Mundial en 2022. Un palmarés para un futbolista de su talla que en su momento fue considerado uno de los mejores del mundo.

DCO