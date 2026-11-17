El Atlas busca cimentar un proyecto deportivo interesante en la Liga MX sumando nombres y jugadores de alto perfil en el futbol mexicano, por ello en las últimas horas ha tomado fuerza el rumor que los Rojinegros irían por Erik Lira, jugador de Cruz Azul y de la Selección Mexicana.

De acuerdo con diversas fuentes, los Zorros quieren a Erik Lira y según los reportes el equipo de Guadalajara estaría preparando una oferta de 11 millones de dólares, que es lo mínimo que los cementeros esperan recibir por su capitán, quien quedó bien valorado después de la Copa del Mundo 2026. Algunos trascendidos señalan cifras de hasta 20 millones de dólares.

Cruz Azul estaría dispuesto a vender a Erik Lira

De hecho tras el torneo con el Tricolor, llegó una oferta de Europa para Erik Lira. El AS Mónaco ya tenía prácticamente todo amarrado, pero un tema de sobrecupo de jugadores extranjero no permitió que Lira saliera al Viejo Continente y ahora aparece en el horizonte la opción de ir al Atlas.

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La Academia incluso ya se habría acercado al Cruz Azul y preguntaron si están interesados en vender al mediocampista. La respuesta de La Máquina fue positiva, siempre y cuando se ponga como los 11 millones de dólares que esperan, pero por el momento no hay oferta oficial y dependerá de las próximas semanas si pueden convencer al jugador de vestir la rojinegra, y que eso significa, posiblemente, renunciar al sueño europeo.

Erik Lira piensa en salir campeón con Cruz Azul

Mientras surge esta información Erik Lira está concentrado con la Selección Mexicana para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Jamaica, al tiempo que se reveló una charla entre el futbolista y el creador de contenido Roberto Martínez, en donde, entre otras cosas, habló de su deseo de salir campeón con Cruz Azul otra vez.

“Solamente puedo pensar en la 11 con Cruz Azul”, dijo en la charla Lira, quien recordó como vivió el ganar la décima ante Pumas al lado de Carlos Rodríguez, uno de sus grandes amigos.

“Yo le dije; ‘tranquilo, porque vamos a ser campeones”, recordó. “Charly y yo somos muy amigos, muy hermanos, me dio mucho gusto por mi fue en sueño, pero me dolió que Charly no estuviera conmigo en el Mundial. Porque todas las convocatorias pasadas estuvimos juntos en Cruz Azul y Selección, pero por algo se dieron las cosas”, dijo.

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