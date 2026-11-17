El piloto mexicano Alan Ampudia y el equipo Teampapas rechazaron la determinación de SCORE International de declarar ganador de la Baja 1000 al estadounidense Bryce Menzies, pues consideran que el resultado fue modificado y la decisión no le da el valor a las pruebas presentadas y fueron perjudicados por haber seguido las instrucciones oficiales de la competencia.

Resultados corregidos y publicados por SCORE dieron ganador a Bryce Menzies de la edición 59 de la Baja 1000 con tiempo oficial de 16 horas, 28 minutos y 29.367 segundos, mientras que Alan Ampudia fue segundo lugar con 16 horas, 30 minutos y 7.814 segundos. La diferencia oficial fue de 1 minuto y 38.447 segundos.

Sin embargo, Alan Ampudia y su equipo no reconocen este resultado, ya que el mexicano cruzó primero la línea de meta. La controversia se dio en la Zona 34, un tramo en donde hubo baja velocidad y restricción por una inspección militar. El equipo argumenta que cumplieron con las instrucciones de respetar los límites publicados y por ello “rechazamos que se elimine del cronometraje un tramo que recorrimos conforme a las reglas y que esa decisión nos quite la victoria”.

“Nuestra postura está respaldada por los archivos GPS oficiales y las indicaciones que recibimos antes de arrancar. La documentación establecía un límite de 60 millas por hora en la Zona 34 y de 37 únicamente en el tramo de inspección militar, como se confirmó en la junta obligatoria de pilotos.En esa reunión también se nos instruyó a seguir los archivos GPS oficiales y se advirtió que el dispositivo Stella podía presentar errores. Ninguna de las comunicaciones oficiales que sustentan nuestra defensa estableció un límite de 37 millas por hora para toda la zona”, dice el comunicado.

El piloto mexicano y su equipo hicieron un llamado al director de la Baja 1000, Abelardo Grijalva, pues creen que el seguir las reglas de la carrera fue lo que los privó de la victoria y que está protegiendo una decisión mal tomada.

“Nuestra conclusión es clara: esta decisión perjudica a quienes siguieron las reglas y beneficia a quienes no las siguieron. Consideramos que SCORE, bajo la responsabilidad de su presidente y director de carrera, Abelardo Grijalva, ha optado por proteger a la serie y justificar sus propias decisiones, trasladando las consecuencias a quienes cumplimos las instrucciones y defendemos la victoria obtenida en la pista”, se lee.

De la misma manera, Alan Ampudia pidió a SCORE International reconsiderar su resolución y aplicar un mismo criterio a todos los competidores, pues aseguran que el reclamo viene desde el respeto a los rivales, pero insisten en que es una decisión injusta e incongruente con las instrucciones de la propia organización.

“Exigimos a SCORE que reconsidere su determinación, mantenga la Zona 34 en el cómputo de tiempos y aplique el mismo criterio a todos los participantes de nuestra categoría. Las pruebas que presentamos respaldan nuestra postura y merecen una respuesta clara y fundamentada... No aceptamos que cumplir las reglas termine perjudicando a quienes las respetamos”, aseveran.

Para finalizar, Alan Ampudia y Teampapas comentan que están “defendiendo una victoria de México, conseguida en México, en una carrera que forma parte de nuestro orgullo. Gracias a la gente de Baja California Sur y a quienes estuvieron pendientes desde cada rincón del país. Por nuestro equipo y por todos ustedes, mantendremos firme nuestra exigencia de que se respete lo que ganamos en la pista. Esta victoria también es de ustedes”.

“Para Alan Ampudia y todo Teampapas, este es un proyecto al que le ponemos el corazón. Detrás de cada carrera hay tiempo, dinero, trabajo y recursos de muchas personas y marcas que confían en nosotros. Ese compromiso merece una competencia seria, profesional y con reglas claras. No podemos aceptar que esa inversión y ese esfuerzo queden sujetos a cambios de criterio después de competir. Lo ocurrido nos lleva a evaluar nuestro futuro y las competencias en las que participaremos. Compartiremos nuestras decisiones a través de nuestros canales oficiales; les pedimos que se mantengan atentos”, explican.

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