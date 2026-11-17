Para dar el banderazo de salida del juego entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca, se inauguró Barrio NFL, una experiencia pensada para los aficionados en donde se combina la cultura de la Ciudad de México con la mejor liga de futbol americano del mundo.

Ubicada en Casa Grande, en la Condesa, Barrio NFL mezcla cuatro barrios distintivos de la CDMX como la propia Condesa, Coyoacán, Doctores y Tepito. Cada sala tiene artículos que representan de manera especial estos lugares, todos con la mezcla de la NFL, que se prepara para un nuevo juego en la capital azteca.

🏈 El director de NFL México revela cómo sacaron provecho del tiempo sin juego de la liga en el país para acercar el deporte a miles de aficionados.



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La presentación de Barrio NFL contó con la presencia de directivos de NFL México, entre ellos el director Arturo Olivé, quien comentó: “Es una gran experiencia que mezcla a los dos mundos y que servirá para que todos los aficionados puedan disfrutar un poco más del juego que se volverá a disputar en el Estadio Banorte e insistir en que la NFL nunca se fue”.

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¿Qué se puede ver en Barrio NFL?

Los aficionados que asistan a Barrio NFL se encontrarán con el trofeo Vince Lombardi y los 60 anillos de los campeones del Super Bowl, un recorrido por la historia de los monarcas y los detalles que hacen únicos a cada pieza.

Marisol Camargo, directora de operaciones de NFL México, destaca el crecimiento y el acercamiento de la liga en los jóvenes 🏈🏈



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Hay dos salas con exposiciones fotográficas que representan los elementos más capitalinos con el toque especial de la NFL. En las salas destacan el uso de rótulos, la lucha libre, la música, los ruidos de la calles y artículos que se encuentran en cada rincón de la Ciudad de México.

También habrá venta de artículos como gorras, playeras, chamarras y mucho más de ambos equipos, la mayoría de ellos con detalles del NFL Mexico City Game 2026 y las piezas en venta son sobre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Barrio NFL está abierto al público del martes 18 de noviembre al 21 de noviembre, en la calle Fernando Montes de Oca 126, colonia Condesa, en la Ciudad de México. El acceso es gratis, con registro previo en la aplicación NFL OnePass.

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