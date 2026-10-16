“NFL Hasta La Muerte”, la exposición del Día de Muertos; cómo visitarla, dónde es y hasta cuándo estará

La tradición del Día de Muertos ha trascendido fronteras y ahora llegó al emparrillado con “NFL Hasta La Muerte”, una experiencia creada para los fanáticos del futbol americano, la cual celebra su tercera edición en México.
Este 2026, la encargada de todo el arte de la exposición fue la artista mexicana Caro Martínez, ‘Chabaski’, quien explicó que su propuesta se centra en las manos y el significado de pasar algo de generación en generación: “las mismas manos que reciben y entregan el balón sobre el campo son también las que transmiten esa pasión de una persona a otra, de una generación a la siguiente”.
Podrás disfrutar de las distintas ofrendas de equipos como:
- Dallas Cowboys
- Kansas City Chiefs
- Las Vegas Raiders
- San Francisco 49ers
DÓNDE:
“NFL Hasta La Muerte” está ubicado en ‘Casa Colours’, Córdoba 56, Col. Roma Norte, CDMX.
CÓMO LLEGAR:
- En Metro, la estación más cercana es Insurgentes, de la línea 1 (Rosa).
- Metrobus: Línea 1 (Roja), estación Durango o línea 3 (Verde), estación Jardín Pushkin.
- Como referencia, la ubicación se encuentra a una cuadra de la Plaza Río de Janeiro.
HORARIOS:
- 16 y 17 de octubre de 11:00 am a 6:00 pm y el 18 de octubre de 10:00 am a 6:00 pm.
PRECIO:
- Gratis, no requiere registro previo
Otros atractivos en “NFL hasta la muerte”
También encontraras talleres temáticos, photoshoots, un mural conmemorativo y muchísimo arte.
Los asistentes también podrán ver y adquirir la nueva Colección Edición Limitada “Día de Muertos 2026” de la NFL que incluye jerseys, gorras y accesorios totalmente exclusivos.
En la exposición podrás ver los balones edición especial diseñados para celebrar nuestra cultura; el ovoide cuenta con pequeños detalles que adornan de manera única, colorida y sobre todo alusiva a nuestra celebración mexicana.
Sumado a esto, se transmitirán tres partidos de la Semana 6: Chargers vs Chiefs, Steelers vs Buccaneers y Bills vs Raiders.
EVG