“NFL Hasta La Muerte”, la exposición del Día de Muertos; cómo visitarla, dónde es y hasta cuándo estará

"NFL hasta la muerte" es la exposición de la NFL en Casa Colours.

La tradición del Día de Muertos ha trascendido fronteras y ahora llegó al emparrillado con “NFL Hasta La Muerte”, una experiencia creada para los fanáticos del futbol americano, la cual celebra su tercera edición en México.

Este 2026, la encargada de todo el arte de la exposición fue la artista mexicana Caro Martínez, ‘Chabaski’, quien explicó que su propuesta se centra en las manos y el significado de pasar algo de generación en generación: “las mismas manos que reciben y entregan el balón sobre el campo son también las que transmiten esa pasión de una persona a otra, de una generación a la siguiente”.

Podrás disfrutar de las distintas ofrendas de equipos como:

Dallas Cowboys

⁠Kansas City Chiefs

⁠Las Vegas Raiders

⁠San Francisco 49ers

DÓNDE:

“NFL Hasta La Muerte” está ubicado en ‘Casa Colours’, Córdoba 56, Col. Roma Norte, CDMX.

¡Todo listo para Hasta la Muerte! 🤲🏈



Antes de vivir esta experiencia, checa todo lo que necesitas saber: cómo llegar, nuestro código de conducta y los artículos que no podrás ingresar. 👀



¡Prepárate para que se abra el portal!✨ pic.twitter.com/dtYA6UPgdP — NFL México (@nflmx) October 14, 2026

CÓMO LLEGAR:

En Metro, la estación más cercana es Insurgentes, de la línea 1 (Rosa).

Metrobus: Línea 1 (Roja), estación Durango o línea 3 (Verde), estación Jardín Pushkin.

Como referencia, la ubicación se encuentra a una cuadra de la Plaza Río de Janeiro.

HORARIOS:

16 y 17 de octubre de 11:00 am a 6:00 pm y el 18 de octubre de 10:00 am a 6:00 pm.

PRECIO:

Gratis, no requiere registro previo

Otros atractivos en “NFL hasta la muerte”

También encontraras talleres temáticos, photoshoots, un mural conmemorativo y muchísimo arte.

Los asistentes también podrán ver y adquirir la nueva Colección Edición Limitada “Día de Muertos 2026” de la NFL que incluye jerseys, gorras y accesorios totalmente exclusivos.

Lo que se hereda, florece y se lleva con orgullo 🧢🏈



¡La gorra de la nueva colección de Hasta la Muerte ya está aquí! 🔥



¡Consíguela en @NewEraMx!https://t.co/KcZ7xgNwYp pic.twitter.com/Liy5CkO4Xs — NFL México (@nflmx) October 16, 2026

En la exposición podrás ver los balones edición especial diseñados para celebrar nuestra cultura; el ovoide cuenta con pequeños detalles que adornan de manera única, colorida y sobre todo alusiva a nuestra celebración mexicana.

Sumado a esto, se transmitirán tres partidos de la Semana 6: Chargers vs Chiefs, Steelers vs Buccaneers y ⁠Bills vs Raiders.

EVG