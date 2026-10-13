Vaqueros hacen cambios en la NFL

Mike Pettine, el miércoles pasado, en un entrenamiento con Dallas.

Los Cowboys de Dallas están sacando del retiro al exentrenador de la NFL Mike Pettine para que se desempeñe como asistente principal del coordinador defensivo Christian Parker, cuyo debut en su nuevo cargo ha tenido un comienzo complicado.

El entrenador, Brian Schottenheimer, comentó que él y Parker hablaron con Pettine sobre sumarse al staff de coaches cuando éste visitó a Parker, de 34 años, en la primavera. Pettine optó por mantenerse en el retiro que se había anunciado unas semanas antes.

Aunque Schottenheimer y Parker venían conversando desde hace tiempo la posibilidad de aportar una voz veterana para el joven entrenador, Schottenheimer señaló que solamente lo harían con quien consideraran la persona adecuada.

La decisión llega después de que Dallas perdió ante Tampa Bay 24-16, cuando los Buccaneers iniciaron al quarterback agente libre no reclutado Jalon Daniels en lugar de Baker Mayfield.

Los Cowboys permitieron un máximo de 419 yardas a los Bucs y están en o cerca del fondo en la mayoría de las categorías defensivas, tal como ocurrió la campaña pasada, cuando despidieron a Matt Eberflus después de apenas un año.

El propietario, Jerry Jones, dijo tras la derrota que estaban “justo donde empezamos en lo relativo a nuestra defensa”.

Brian Schottenheimer afirmó que la contratación de Mike Pettine habría ocurrido independientemente del resultado contra Tampa Bay, que dejó a Dallas con marca de 2-3 de cara a una visita a Green Bay el domingo por la noche.