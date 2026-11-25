León y Cruz Azul se miden en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX

El campeón defensor del futbol mexicano, Cruz Azul, inicia el camino a su primer bicampeonato en torneos cortos y el primero en casi 50 años este jueves 26 de noviembre ante el Club León, en el duelo de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Con la misión de refrendar el título del semestre pasado arranca la Liguilla para el equipo comandado por Joel Hiqui, que cerró la fase regular con derrota ante Chivas, dejando escapar la oportunidad de ser líderes del campeonato y siendo segundos de la general.

Por su lado, La Fiera se metió como séptimo lugar y resultados irregulares, pues tuvieron dos triunfos, dos empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones de la fase regular, pero querrán dar la sorpresa en la ida de cuartos al abrir la serie en casa, el Estadio León, mejor conocido como Nou Camp.

Todos enfocados en los Cuartos de Final. 💙🚂 pic.twitter.com/6R1fjPU2VK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 24, 2026

¿Dónde ver el León vs Cruz Azul, cuartos de final de ida de la Liga MX?

El duelo entre León y Cruz Azul, correspondiente a los cuartos de final de ida del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de FOX.

Día: Jueves 26 de noviembre

Hora: 21:10 horas

Transmisión: FOX

PRÓXIMO PARTIDO: IDA DE CUARTOS DE FINAL. 💙🚂 pic.twitter.com/OlWHOmbfzN — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 24, 2026

Cruz Azul, por su primer bicampeonato en torneos cortos

Desde que los torneos cortos (dos campeones por año) se instauraron en el futbol mexicano, en 1996, solamente se han coronado cinco equipos bicampeones y el Cruz Azul buscará ser el sexto.

Pumas (Clausura 2004 y Apertura 2004), León (Apertura 2013 y Clausura 2014), Atlas (Apertura 2021 y Clausura 2022), América (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024) y Toluca (Clausura 2025 y Apertura 2026) son las escuadras bicampeonas en torneos cortos.

La Máquina tratará de entrar en la historia como otro equipo que pudo refrendar su corona, quede paso sería su primer bicampeonato en 46 años, ya que la última vez que lo hicieron fue en la Temporada 1979-1980, cuando eran campeonatos largos.

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