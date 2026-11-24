Una acción del Toluca vs Atlas, de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX

Arranca la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y lo hace este miércoles 24 de noviembre en el Estadio Nemesio Díez, en donde los Diablos Rojos del Toluca reciben a los Rojinegros del Atlas en la ida de los cuartos de final.

El Atlas, cuarto lugar de la tabla general, se mete al infierno para enfrentarse al Toluca, quinto general, que buscará sacar una ventaja de local antes de cerrar la serie de eliminación en Guadalajara, pues los Zorros tienen la ventaja el estar mejor colocados.

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¿Dónde ver el Toluca vs Atlas, cuartos de final de la Liga MX?

El partido entre Toluca y Atlas, correspondiente a los cuartos de final de ida de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este miércoles 25 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Se podrá ver en

Día: Miércoles 25 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX.

Se te apareció el Camilo Rojinegro, eso significa 51 años de buena suerte ❤️🖤 #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/aDSfAQMwoW — Atlas FC (@AtlasFC) November 23, 2026

Antecedentes del Toluca vs Atlas en Liguilla

Toluca y Atlas se han enfrentado tres veces en la historia en la Liguilla del futbol mexicano, una de ellas fue la final del Torneo Verano 1999, en donde los Diablos Rojos le ganaron el título a la generación dorada de canteranos Rojinegros.

La primera vez que Escarlatas y Zorros se midieron en la fiesta grande de la Liga MX fue en los cuartos de final del Invierno 1998. Los de Guadalajara se impusieron 3-2 y lograron avanzar a semifinales.

Mood para la semana:

L I G U I L L A 🔄



La calma antes de la tormenta... ⏳#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/Lug0v50dSx — Atlas FC (@AtlasFC) November 23, 2026

El segundo antecedente fue la definición por el campeonato del Verano 1999, en donde el Atlas era dirigido por Ricardo Antonio La Volpe y tenían a elementos surgidos de sus fuerzas básicas como Rafael Márquez, Daniel Osorno, Miguel Ángel Zepeda, Juan Pablo “Chato” Rodríguez, César Andrade, Erubey Cabuteo y Julio “Jerry” Estrada.

Y antes de que se vean las caras en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, Toluca y Atlas se midieron en las semifinales del Invierno 2000, en donde los del Estado de México se impusieron por 6-4.

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