Santiago Tovar hizo historia al convertirse en el primer piloto tetracampeón en los Tractocamiones de la Súper Copa, esto luego de que este mes consiguió su cuarto trofeo al volante del tractocamión número 26 de Shell Rimula, un campeonato que el piloto de 33 años de edad definió como mágico por todo ello que ocurrió durante la campaña.

El camino al tetracampeonato no fue sencillo, pues la campaña arrancó con un abandono y tuvo otras situaciones inesperadas, como un inédito triunfo en León, donde consiguió una de sus cinco victorias en el transcurso del 2026.

“Con una sola palabra, yo diría mágico, porque pasaron muchas cosas en la temporada. Empezamos con un abandono, pero nos pudimos recuperar. Creo que fue un un campeonato súper especial. Disfrutamos muchísimo ganar en carreras que en el pasado me habían costado mucho, como León. Entonces, pues un año que no pintábamos así y al final resultó ser algo increíble. Y bueno, qué mejor que romper el récord de esta forma”, confesó Santiago Tovar en exclusiva con La Razón.

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Mentalidad, la clave para el tetracampeonato de Santiago Tovar

Santiago Tovar admitió que para haber conquistado su cuarto título en Tractocamiones de Súper Copa fue fundamental haber dado vuelta rápido a la página tras el abandono en la primera carrera en Monterrey, pues fue una situación complicado.

“Yo creo que el momento más complicado fue el abandono a inicios de la temporada en Monterrey, que es una una pista que teníamos muchas ganas de ganar, y pues empezar con con el pie izquierdo, sin duda pega duro. Pero bueno, todos salvamos una carrera 8 días después en en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que pudimos ganar. Entonces, creo que le pudimos dar vuelta a la hoja muy rápido, creo que eso fue clave en el campeonato”, profundizó el volante al respecto.

Este cuarto campeonato, Santiago Tovar se lo dedica a su papá, quien es el ingeniero del Shell Rimula que conduce, pero asegura que también va para toda la gente que lo apoya y está detrás de él.

“A mi papá principalmente que me acompaña, es el ingeniero del camión, carga, ajusta, lo detalla, lo hace más rápido. A toda la gente que me ha apoyado. Gracias a ellos pues hoy somos cuatro veces campeones y todos van, aunque solo yo me subo al tracto, siempre he dicho que traigo muchísima gente en el corazón que va arriba conmigo”, resaltó.

La próxima meta De Santiago Tovar

Tras la consecución de este inédito e histórico tetracampeonato en Tractocamiones de la Súper Copa, Santiago Tovar tiene claro que su siguiente objetivo es conquistar la corona en el campeonato de NASCAR.

“Sin duda el campeonato de NASCAR, lo hemos buscado muchos años. Creo que todos hicimos una gran temporada y espero el siguiente año poder pelearlo y ganarlo, y con eso pues coronarme en los dos campeonatos más importantes de México”, sentenció el piloto, quien aseguró su cuarto título en Tractocamiones tras cruzar la meta en segundo lugar en la última carrera, celebrada en Puebla.

EVG