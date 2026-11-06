“Me prometí no volver a llegar a la final sin posibilidades”: Rubén García apunta a su sexto título en NASCAR Mexico Series

Rubén García Jr. está a las puertas de conquistar su sexto título en la NASCAR Mexico Series, objetivo que podría consumar este domingo, cuando se lleve a cabo la final en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el marco del Speed Fest.

El piloto de 30 años de edad tenía como meta para esta campaña llegar al final de la misma con posibilidad de pelear el campeonato, pues en la temporada pasada no ocurrió así, lo que significó un duro golpe para él.

“Por muchos años llegué a la a la final con posibilidades de pelear por el campeonato o a defender la liderato del del campeonato y el año pasado por varias circunstancias, después de 8 o 9 años, no llegué a pelear por el campeonato. Fue como una cubetada de agua fría”, reconoció Rubén García Mateos en exclusiva con La Razón.

Los títulos favoritos de Rubén García en la NASCAR

Rubén García confesó que aunque el primer título siempre va a tener un significado especial en su carrera, el quinto y más reciente, en 2024, fue el más emotivo porque casi durante toda la carrera no estuvo en posición de coronarse.

“Yo creo que nunca hay uno como el primero, nunca vuelves a ser campeón por primera vez. Entonces, a ese le tengo mucho cariño. De los más más emocionantes, el último que fue en el 2024, porque por como estaba el formato de de campeonato en ese entonces en en NASCAR México, llegaban cuatro finalistas empatados en puntos y se definió en las últimas dos vueltas de la carrera, entonces el 98 por ciento del tiempo no estaba en posición de ganarlo”, ahondó el piloto de Canel’s Racing/Team GP.

Tras ganar ese quinto título, Rubén García tiene una motivación extra luego de que el presidente global de NASCAR le dijo que ya solamente está a dos trofeos de ser uno de los cuatro pilotos con siete campeonatos en la historia de la categoría a nivel internacional.

“Desde ese entonces sí ha sido una motivación fuerte el tratar de llegar a eso porque significa que tendría un lugar asegurado en el Salón de la Fama de NASCAR y a nivel personal es es sería un un logro que que me gustaría mucho obtener”, confesó al respecto el volante originario de la Ciudad de México.

Rubén García se ve muchos años más como piloto

Rubén García sabe que puede seguir compitiendo en la NASCAR Mexico Series otros 30 años. Sin embargo, considera que lo ideal es retirarse en un buen momento, el cual considera que será cuando tenga 45 años.

“No me gustaría ser de esos casos de necios que manchan una trayectoria que te cuesta mucho trabajo tener. Siempre he pensado que un un momento sano para retirarte es rondando los 45 años, entonces si me baso en mi propia filosofía me quedarían 15 más”, concluyó el piloto que en febrero de 2025 anunció una alianza con Mobil.

EVG