José Mourinho confiesa que le tiene miedo al Valencia de Javier Aguirre y la reacción del mexicano es irreal (VIDEO)

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, reconoció tener miedo del partido de este sábado contra el Valencia del mexicano Javier Aguirre, en duelo de la Jornada 12 de LaLiga, un duelo clave para el azteca y sus dirigidos en su lucha por el no descenso.

El experimentado estratega lusitano admitió que tiene cierto temor por el encuentro contra los Chés debido a que sabe que al Vasco no le interesa que sus equipos sean atractivos para los espectadores con tal de obtener un buen resultado.

🔥 El duelo de declaraciones entre Javier Aguirre y Jose Mourinho previo al Valencia 🆚 Real Madrid pic.twitter.com/VQSmeIkCaA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 6, 2026

“Me da miedo el partido de mañana, miedo entre comillas, con un entrenador que no está preocupado, de lo que yo conozco, si va a jugar maravillosamente bien o no tan bien”, declaró José Mourinho, quien esta temporada volvió al Real Madrid, club al que ya había dirigido de 2010 a 2013.

Javier Aguirre reacciona a elogios de José Mourinho

Cuando a Javier Aguirre los reporteros le hicieron saber lo que declaró José Mourinho previo al Valencia vs Real Madrid de este sábado, el mexicano valoró las palabras del portugués, de quien resaltó la sinceridad que ha tenido a lo largo de su carrera.

“José es muy sincero, él te dice lo que siente y es verdad, están más cansados. Cada uno tiene sus sentimientos, él es sincero de arriba a abajo y eso siempre es valorable”, señaló Aguirre Onaindia.

Javier Aguirre también hizo énfasis en que si los futbolistas del Valencia siguen al pie de la letra su plan para el compromiso ante el Real Madrid tienen muchas posibilidades de sumar contra los merengues.

“Cada uno tiene su estilo y en ese sentido yo respeto mucho a José, porque siempre va a decir lo que siente y si siente miedo es porque te lo dice y ya está. Luego, el partido, no lo jugamos ni él ni yo, y habrá que ver cómo se desarrolla y si no nos equivocamos individual y colectivamente, tenemos grandes posibilidades de tener un buen resultado”, profundizó el extimonel de la Selección Mexicana.

¿Cuántas veces se han enfrentado Mourinho y Aguirre?

El de este sábado será el sexto enfrentamiento entre José Mourinho y Javier Aguirre, que fueron rivales en la primera etapa del portugués en el banquillo del Real Madrid.

El saldo de esos cinco antecedentes es de dos triunfos para el lusitano, dos empates y una victoria para el Vasco.

La única vez que Javier Aguirre superó a José Mourinho fue el 30 de abril de 2011, cuando el Zaragoza se impuso 3-2 al Real Madrid a domicilio en un juego de LaLiga.

EVG