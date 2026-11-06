¡Histórico! Daniel Saborío conquista su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Daniel Saborío se convirtió en un histórico de la natación juvenil mexicana en Dakar 2026, pues logró una segunda medalla en una misma edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud al colgarse el bronce en los 200m estilo libre con un tiempo de 1:49.68 minutos.

Saborío antes había finalizado en el tercer lugar de la prueba de 200 metros libre en la justa que se realiza en Senegal, África. El nadador mexicano, representante de Nuevo León, ha sido uno de los atletas destacados en el Complexe Tour de l’Oeuf.

Daniel Saborío en Dakar 2026 ı Foto: Especial

Daniel Saborío Grillo logró subir al podio de vencedores tan solo por detrás del ruso Bogdan Toropkin (1:47.78) y del húngaro Olivér Pápai (1:48.43), quienes fueron los mejores de una lista de ocho competidores que participaron en la prueba por las medallas.

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Esta medalla de bronce es la segunda presea que el neoleonés conquista. De hecho fue él quien abrió la cuenta de medallas ganadas para la Delegación Mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.

Hasta el momento, la delegación tricolor acumula cuatro preseas de bronce. Aunado al par que firmó Daniel Saborío se suman el de la nadadora Fernanda García (50m mariposa) y el del equipo beisbol 5.

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