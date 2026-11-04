¡Una medalla más! Victoria García gana bronce para México en los Juegos Olímpicos de la Juventus Dakar 2026

Victoria García gana la tercera medalla de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Victoria García entregó la tercera medalla para la Delegación Mexicana que participa en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al ganar la presea de bronce en los 50 metros estilo mariposa de la natación, con tiempo de 27.49 segundos.

La mexicana tuvo una gran actuación en la alberca al terminar por detrás de la rusa Serafima Fokina y de la croata Ana Bobanovic, quienes se colgaron el oro y la plata, respectivamente. Victoria García quedó muy cerca de la cima del podio, pues la marca de Fokina fue 27.28.

¡VICTORIA DE BRONCE EN DAKAR! 🇲🇽🥉



Con apenas 14 años, Victoria Fernanda García detuvo el reloj en 27.49 segundos y subió al podio en los 50 metros mariposa. pic.twitter.com/CDpuzCKwUa — Claro Sports (@ClaroSports) November 4, 2026

“Esperaba voltearme, ver un resultado bueno y cuando vi que era un tercer lugar, me puse muy feliz. Me siento muy feliz, desde que toqué la pared supe que ya era medallista olímpica. Este resultado va con dedicatoria para mis entrenadores, pero en especial, a mi familia que la ha apoyado desde sus inicios y que siempre están al pendiente de este proceso para poder llegar a Dakar”, comentó García mencionó en entrevista para el Comité Olímpico Mexicano.

Natación entrega par de medallas para México en Dakar 2026

El nadador Daniel Saborío le dio a México su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebran en Dakar, Senegal, luego de que obtuvo el metal de bronce en los 400 metros libres de la natación varonil, al terminar dicha prueba con tiempo de 3:52:72 minutos.

El abanderado tricolor acabó solamente detrás del árabe Rami Rahmouni y del ruso Bogdan Toropkin, quienes se colgaron el oro y la plata con tiempos de 3:47:86 y 3:50:46 minutos, de manera respectiva.

“Esto es producto de todo el trabajo que se ha hecho y estoy muy agradecido. Lloré al recibir mi medalla porque fue muy difícil llegar aquí. Los mexicanos podemos llegar a donde nos propongamos”, confesó Daniel Saborío después de su bronce, que significó la primera presea para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

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